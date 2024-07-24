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Документалку про гумор на війні покажуть у заказнику імені Романа Ратушного

24 липня 2024 20:15
Антоніна Завадська - Редактор
Фільм "Нам своє робить" безоплатно покажуть у столиці — де та коли
Загиблий активіст та військовий Роман Ратушний. Фото: соцмережі
Антоніна Завадська - Редактор

Киян та гостей міста запрошують на традиційні "Кінопокази на Протасі". 26 липня покажуть документальну стрічку про гумор на війні "Нам своє робить". 

Про це повідомили редакції Новини.LIVE.

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Фільм "Нам своє робить" безоплатно покажуть у столиці

Показ відбудеться 26 липня на галявині заказника "Протасів яр" імені Романа Ратушного. Кияни та гості столиці зможуть безоплатно переглянути документальну стрічку про гумор на війні "Нам своє робить". 

У фільмі військові з 17-ї окремої танкової бригади, медичної служби Інтернаціонального легіону, Групи Тора та Групи Молота діляться не лише перченими жартами, а й думками про те, як почуття гумору допомагає переживати найскладніші моменти. 

"Кінопокази на Протасі" відбудуться 26 липня. Фото: пресреліз
"Кінопокази на Протасі" відбудуться 26 липня. Фото: пресреліз

"Кінопокази на Протасі" — це продовження традиції, започаткованої Романом Ратушним. Він був лідером, який обʼєднав і згуртував місцеву громаду в боротьбі за зелену зону Київської  історичної місцевості Протасів яр. Активіст загинув на фронті 8 червня 2022 року. 

Під час кінопоказу можна буде долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ. А також познайомитись з кінокомандою та героями фільму. 

Історія боротьби Романа Ратушного за Протасів Яр

Активіст почав рятувати зелену зону Протасового яру від забудовників у 2019 році. Після загибелі Романа громада, його однодумці з ГО "Захистимо Протасів яр", команда адвокатів і юристів та  Київська міська рада продовжили його справу.

Київрада у липня 2022 року прийняла рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення "Протасів Яр" та надала статус об’єкта природно-заповідного фонду. А вже наступного року заказнику присвоїли ім'я Романа Ратушного.

"Кінопокази на Протасі". Фото: пресреліз
"Кінопокази на Протасі". Фото: пресреліз

Нагадаємо, Сергій Бабкін потрапив під обстріл у Харкова. Раніше Кім Кетролл зізналась, чи повернуться у продовження серіалу "Секс і місто". 

Київ війна кіно фільм військові активісти

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