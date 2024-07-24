Фільм "Нам своє робить" безоплатно покажуть у столиці — де та коли

Документалку про гумор на війні покажуть у заказнику імені Романа Ратушного
Киян та гостей міста запрошують на традиційні "Кінопокази на Протасі". 26 липня покажуть документальну стрічку про гумор на війні "Нам своє робить".
Про це повідомили редакції Новини.LIVE.
Фільм "Нам своє робить" безоплатно покажуть у столиці
Показ відбудеться 26 липня на галявині заказника "Протасів яр" імені Романа Ратушного. Кияни та гості столиці зможуть безоплатно переглянути документальну стрічку про гумор на війні "Нам своє робить".
У фільмі військові з 17-ї окремої танкової бригади, медичної служби Інтернаціонального легіону, Групи Тора та Групи Молота діляться не лише перченими жартами, а й думками про те, як почуття гумору допомагає переживати найскладніші моменти.
"Кінопокази на Протасі" — це продовження традиції, започаткованої Романом Ратушним. Він був лідером, який обʼєднав і згуртував місцеву громаду в боротьбі за зелену зону Київської історичної місцевості Протасів яр. Активіст загинув на фронті 8 червня 2022 року.
Під час кінопоказу можна буде долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ. А також познайомитись з кінокомандою та героями фільму.
Історія боротьби Романа Ратушного за Протасів Яр
Активіст почав рятувати зелену зону Протасового яру від забудовників у 2019 році. Після загибелі Романа громада, його однодумці з ГО "Захистимо Протасів яр", команда адвокатів і юристів та Київська міська рада продовжили його справу.
Київрада у липня 2022 року прийняла рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення "Протасів Яр" та надала статус об’єкта природно-заповідного фонду. А вже наступного року заказнику присвоїли ім'я Романа Ратушного.
Нагадаємо, Сергій Бабкін потрапив під обстріл у Харкова. Раніше Кім Кетролл зізналась, чи повернуться у продовження серіалу "Секс і місто".
Читайте Новини.LIVE!