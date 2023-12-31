Елтон Джон назвав улюблені різдвяно-новорічні пісні — відео
Британський співак Елтон Джон, який цього року завершив свою музичну кар’єру, назвав улюблені різдвяні та новорічні пісні. Зробив він це під час виходу святкового випуску свого шоу Rocket Hour на Apple Music.
Про це повідомляє видання NME.
Улюблені святкові пісні Елтона Джона
76-річний титулований артист назвав 17 композицій різних епох, які створюють його різдвяний та новорічний настрій. До списку потрапила і його пісня Step Into Christmas, яку він презентував далекого 1974 року.
"Бажаю всім моїм слухачам Rocket Hour щасливих свят і з нетерпінням чекаю на нові шоу та нову музику в новому році!", — написав Елтон Джон у своїх соцмережах.
Грег Лейк — I Believe In Father Christmas
Елвіс Преслі — Santa Bring My Baby Back To Me
Girl In Red — Two Queens In A King Size Bed
Phoebe Bridgers — Have Yourself A Merry Little Xmas
Sufjan Stevens — That Was The Worst Christmas Ever!
Raye — O Holy Night
James Brown — Santa Claus Go Straight To The Ghetto
Nat King Cole — The Christmas Song
Khruangbin — Christmas Time Is Here
Eels — Everything's Gonna Be Cool This Xmas
The Waitresses — Christmas Wrapping
Lead Belly — On A Christmas Day
Sleigh Ride — Spike Jones
Burl Ives — Rudolph The Red Nose Reindeer
The Pretenders — 2000 Miles
The Ronettes — I Saw Mummy Kissing Santa Claus
Елтон Джон — Step Into Christmas
Нагадаємо, раніше ми писали, що Елтон Джон, Адам Левін та інші зірки виступили на церемонії в Залі слави рок-н-ролу. Також ми розповідали історію кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака.
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