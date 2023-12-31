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Елтон Джон назвав улюблені різдвяно-новорічні пісні — відео

31 грудня 2023 11:46
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Стас Кожушко
Редактор
Елтон Джон назвав улюблені різдвяно-новорічні пісні — відео
Британський співак Елтон Джон. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британський співак Елтон Джон, який цього року завершив свою музичну кар’єру, назвав улюблені різдвяні та новорічні пісні. Зробив він це під час виходу святкового випуску свого шоу Rocket Hour на Apple Music.

Про це повідомляє видання NME.

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Улюблені святкові пісні Елтона Джона

76-річний титулований артист назвав 17 композицій різних епох, які створюють його різдвяний та новорічний настрій. До списку потрапила і його пісня Step Into Christmas, яку він презентував далекого 1974 року.

"Бажаю всім моїм слухачам Rocket Hour щасливих свят і з нетерпінням чекаю на нові шоу та нову музику в новому році!", — написав Елтон Джон у своїх соцмережах.

Грег Лейк — I Believe In Father Christmas

Елвіс Преслі — Santa Bring My Baby Back To Me

Girl In Red — Two Queens In A King Size Bed

Phoebe Bridgers — Have Yourself A Merry Little Xmas

Sufjan Stevens — That Was The Worst Christmas Ever!

Raye — O Holy Night

James Brown — Santa Claus Go Straight To The Ghetto

Nat King Cole — The Christmas Song

Khruangbin — Christmas Time Is Here

Eels — Everything's Gonna Be Cool This Xmas

The Waitresses — Christmas Wrapping

Lead Belly — On A Christmas Day

Sleigh Ride — Spike Jones

Burl Ives — Rudolph The Red Nose Reindeer

The Pretenders — 2000 Miles

The Ronettes — I Saw Mummy Kissing Santa Claus

Елтон Джон — Step Into Christmas

Нагадаємо, раніше ми писали, що Елтон Джон, Адам Левін та інші зірки виступили на церемонії в Залі слави рок-н-ролу. Також ми розповідали історію кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака.

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