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Кетрін Зета-Джонс показалася без макіяжу перед тим, як прийняти ванну з пелюстками троянд

14 грудня 2023 14:29
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Кетрін Зета-Джонс показалася без макіяжу перед тим, як прийняти ванну з пелюстками троянд
Акторка Кетрін Зета-Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

54-річна Кетрін Зета-Джонс показала натуральне селфі, на якому вона без макіяжу на фоні ванни з пелюстками троянд. Акторка розповіла, як проходить її день. 

Цим поділилася у своєму Instagram

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Зірка на відпочинку

Кетрін Зета Джонс зараз знаходиться на Гоа, що у Індії. Вона приїхала туди на кінофестиваль, але залишилася відпочити. 

 

Акторка розповіла, що свій день вона розпочала з рибної ловлі у морі, а потім вирішила покупатися у ванні, у якій з пелюсток троянд було викладено сердце. 

 

Кетрін Зета Джонс
Скриншот зі сторіс instagram.com/catherinezetajones

Перед ванною Кетрін сфотографувалася і опублікувала селфі без краплі макіяжу і фотошопу. 

Вочевидь зірка відпочиває з родиною. Вона також виклала фото свого пасинка, 45-річного Камерона Дугласа, який забігає в океан.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/catherinezetajones

Він як раз святкує день народження, з чим мачуха і привітала його. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс та інші зірки серіалу "Венздей" зустрілись разом. 

Також ми писали, що відома акторка зізналася в коханні до Ліонеля Мессі. 

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