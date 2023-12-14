Кетрін Зета-Джонс показалася без макіяжу перед тим, як прийняти ванну з пелюстками троянд

Акторка Кетрін Зета-Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones

54-річна Кетрін Зета-Джонс показала натуральне селфі, на якому вона без макіяжу на фоні ванни з пелюстками троянд. Акторка розповіла, як проходить її день.

Цим поділилася у своєму Instagram.

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Кетрін Зета Джонс зараз знаходиться на Гоа, що у Індії. Вона приїхала туди на кінофестиваль, але залишилася відпочити.

Акторка розповіла, що свій день вона розпочала з рибної ловлі у морі, а потім вирішила покупатися у ванні, у якій з пелюсток троянд було викладено сердце.

Скриншот зі сторіс instagram.com/catherinezetajones

Перед ванною Кетрін сфотографувалася і опублікувала селфі без краплі макіяжу і фотошопу.

Вочевидь зірка відпочиває з родиною. Вона також виклала фото свого пасинка, 45-річного Камерона Дугласа, який забігає в океан.

Скриншот зі сторіс instagram.com/catherinezetajones

Він як раз святкує день народження, з чим мачуха і привітала його.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс та інші зірки серіалу "Венздей" зустрілись разом.

Також ми писали, що відома акторка зізналася в коханні до Ліонеля Мессі.