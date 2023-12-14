Модні стилізації для зимових днів — дізнайтесь, як попіклуватись про свій стиль у цю пору року

Дівчина в сірому жакеті. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Якщо ви давно планували шопінг, але замислювалися, якими речами поповнити свій гардероб і не витратити гроші на вітер, пропонуємо ознайомитися з ідеальними речами, які довго будуть займати актуальні позиції. У цьому матеріалі ми розповімо, що носити, щоб було тепло, комфортно та стильно. Топ модних речей у цьому сезоні, мастхеви та хіти.



Про це розповіли Новини.LIVE.

Які головні хіти для холодної пори року?

Нагадаємо, що не всі тренди, які пропонують дизайнери, стають модними хітами. Сьогодні ми ознайомимося із наймоднішою добіркою у сезон осінь/зима 2023-2024.

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Жакет/кардиган із округлим вирізом

Такий кардиган може бути в базовому кольорі або з принтом, наприклад у смужку. Краще віддати перевагу сірим, чорним та синім відтінкам, таким чином їх буде найлегше комбінувати з іншими речами вашого гардеробу.

Також зверніть увагу на короткі жакети, наприклад із коротким штучним ворсом. Це саме той тренд, який ви зможете використати не один сезон.

Блер Волдорф — героїня серіалу "Пліткарка". Фото: elle.ua

Актуальними залишаються жакети з твідової тканини, а якщо вибрати костюм зі спідницею, то ви отримуєте безпрограшний варіант, який можна буде носити повсякденно або навіть на будь-який захід. Підглянути подібні луки можна у головної героїні серіалу "Пліткарка" — Блер Волдорф.

Дівчина в теплому жакеті. Фото: answear.ua

У якій довжині актуальні пальто?

Тренд на пальто в максі довжині тримається вже другий сезон поспіль, і повірте, що він буде актуальним ще кілька сезонів. Нині на ринку з'явилося безліч красивої продукції. Дуже вдала лінійка вовняних пальт представлена в лінійці бренду Boss.

Жінка та чоловік в пальто довжини максі. Фото: marieclaire.ua

Коли ви одягаєте пальто міді, виникають питання, а якої висоти має бути спідниця? Вона повинна виглядати або навпаки ховатися під пальто, а якої висоти при цьому має бути взуття?

Стильні зимові образи. Фото: answear.ua

У разі ж пальто максі довжини, таких питань не виникає. Таку довжину максимально легко комбінувати з будь-якою річчю з гардеробу.

50 відтінків сірого в одному образі

Якщо, наприклад, кілька років тому, бежевий тотал лук був на максимальних позиціях, минулого року особливо цінувалися шоколадно-коричневі луки, то цього року найхітовіший — сірий тотал лук.

Перевага сірого тотал лука в тому, що ви можете вибрати різні відтінки сірого кольору, навіть тканина може відрізнятися за текстурою, при цьому це в будь-якому випадку буде демонструвати ваш неперевершений смак.

Серед зірок прихильницею сірих луків є Вікторія Бекхем. Вона вдало поєднує сірий колір з темно-синім, що виглядає дуже естетично.

Вікторія Бекхем. Фото: vogue.ua

У рамках поточних тенденцій сірий колір не виглядає якось нудно. Причому сірий колір підходить як для класичних образів, так і для спортивних. Цей тренд успішно підхопив бренд DC.

Акцентні прикраси

Велика акцентна біжутерія здатна покращити будь-який образ. Ви можете надіти звичайний чорний гольф, велике кольє або браслет, і ваш образ уже заграє новими фарбами.

Стильна біжутерія. Фото: Pexels

Наприклад, у літньому сезоні використовувалися більш мінімалістичні прикраси, а ось осінньо-зимовий сезон, це про великофактурну біжутерію. Великі прикраси виглядають дуже виграшно. Можна звернути увагу на досить масивні кільця, які доречно одягати навіть поверх рукавичок. Також не забуваємо про сережки, які будуть виднітися з-під верхніх уборів.

Увага на рукавички

Якщо ми заговорили про рукавички, слід зазначити, що це головний модний хіт. Вони можуть бути як напівпрозорі, так і із щільної тканини. Також можна звернути увагу на вісоки рукавички, які завжди виглядають дуже стильно.

Жіночі рукавички. Фото: Pexels

Увага на шкарпетки

Якщо ж раніше, було прийнято, щоб шкарпетки практично не виглядали з-під взуття, то зараз ситуація змінилася. На ринку з'явилося безліч цікавих шкарпеток з принтом і без, їх носять під кросівки, черевики, чоботи і навіть під туфлі на підборах.

І до речі саме цього сезону, особливо актуально виглядають саме сірі шкарпетки. Також дуже красиво виглядають подовжені гетри або гольфи, які сидять вище за лінію високих чобіт.