Фильм "Нам свое делает" бесплатно покажут в столице — где и когда

Погибший активист и военный Роман Ратушный. Фото: соцсети

Киевлян и гостей города приглашают на традиционные "Кинопоказы на Протасе". 26 июля там покажут документальный фильм о юморе на войне "Нам своє робить".

Об этом сообщили в редакции Новини.LIVE.

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Показ состоится 26 июля на лужайке заказника "Протасов яр" имени Романа Ратушного. Киевляне и гости столицы смогут бесплатно просмотреть документальную ленту о юморе на войне "Нам своє робить".

В фильме военные из 17-й отдельной танковой бригады, медицинской службы Интернационального легиона, Группы Тора и Группы Молота делятся не только перченными шутками, но и мыслями о том, как чувство юмора помогает испытывать самые сложные моменты.

"Кинопоказы на Протасе" состоятся 26 июля. Фото: пресрелиз

"Кинопоказы на Протасе" — это продолжение традиции, начатой Романом Ратушным. Он был лидером, объединившим и сплотившим местное общество в борьбе за зеленую зону Киевской исторической местности Протасов яр. Активист погиб на фронте 8 июня 2022 года.

Во время кинопоказа можно будет приобщиться к сбору средств в помощь ВСУ. А также познакомиться с кинокомандой и героями фильма.

История борьбы Романа Ратушного за Протасов Яр

Активист начал спасать зеленую зону Протасового яру от застройщиков в 2019 году. После гибели Романа общество, его единомышленники из ОО "Защитим Протасов яр", команда адвокатов и юристов и Киевский городской совет продолжили его дело.

Киевский совет в июле 2022 года принял решение о создании ландшафтного заказника местного значения "Протасов Яр" и предоставил статус объекта природно-заповедного фонда. А уже в следующем году заказнику присвоили имя Романа Ратушного.

"Кинопоказы на Протасе". Фото: пресрелиз

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