Старшая биологическая дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

Американский актер Брэд Питт. Фото: Instagram/bradpittofflcial

Не успели поклонники голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли обсудить решение их 15-летней дочери Вивьен отказаться от фамилии отца, как то же самое сделала ее старшая сестра Шайло. На днях, а именно 27 мая, ей исполнилось 18 лет.

Об этом сообщает издание The Independent.

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Дочь Питта отказалась от его фамилии.

Шайло — первая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта. И именно она первой из шести детей голливудских актеров решила юридически отказаться от фамилии 60-летней звезды. И это несмотря на то, что именно ее СМИ называют любимицей Брэда. Более того — Шайло чаще сестер и братьев общается с отцом и даже планировала некоторое время пожить у него.

Ранее от фамилии Питта отказалась его 19-летняя дочь Захара. А накануне об этом заявила Вивьен. По информации таблоидов, другие дети бывшей голливудской пары, а именно Меддокс (22 года), Пакс (20), Захара (19) и Нокс (15) также предпочли только фамилию матери.

Отметим, что Джоли и Питт объявили о разводе в 2016 году, а бракоразводный процесс закончился в 2024-м. Впрочем, между бывшими до сих пор немало судебных исков, в частности, о домашнем насилии и распределении бизнеса.

Напомним, ранее мы писали, что Брэд Питт выиграл суд над Анджелиной Джоли. Также мы рассказывали, что Брэд Питт и Джордж Клуни воссоединились на экране в комедийном боевике "Одинокие волки".