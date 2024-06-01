Старшая биологическая дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

Еще одна дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии
Не успели поклонники голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли обсудить решение их 15-летней дочери Вивьен отказаться от фамилии отца, как то же самое сделала ее старшая сестра Шайло. На днях, а именно 27 мая, ей исполнилось 18 лет.
Об этом сообщает издание The Independent.
Дочь Питта отказалась от его фамилии.
Шайло — первая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта. И именно она первой из шести детей голливудских актеров решила юридически отказаться от фамилии 60-летней звезды. И это несмотря на то, что именно ее СМИ называют любимицей Брэда. Более того — Шайло чаще сестер и братьев общается с отцом и даже планировала некоторое время пожить у него.
Ранее от фамилии Питта отказалась его 19-летняя дочь Захара. А накануне об этом заявила Вивьен. По информации таблоидов, другие дети бывшей голливудской пары, а именно Меддокс (22 года), Пакс (20), Захара (19) и Нокс (15) также предпочли только фамилию матери.
Отметим, что Джоли и Питт объявили о разводе в 2016 году, а бракоразводный процесс закончился в 2024-м. Впрочем, между бывшими до сих пор немало судебных исков, в частности, о домашнем насилии и распределении бизнеса.
Напомним, ранее мы писали, что Брэд Питт выиграл суд над Анджелиной Джоли. Также мы рассказывали, что Брэд Питт и Джордж Клуни воссоединились на экране в комедийном боевике "Одинокие волки".
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