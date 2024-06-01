Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Еще одна дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии arrow

Еще одна дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

1 июня 2024 07:16
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Старшая биологическая дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии
Американский актер Брэд Питт. Фото: Instagram/bradpittofflcial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Не успели поклонники голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли обсудить решение их 15-летней дочери Вивьен отказаться от фамилии отца, как то же самое сделала ее старшая сестра Шайло. На днях, а именно 27 мая, ей исполнилось 18 лет.

Об этом сообщает издание The Independent.

Читайте также:

Дочь Питта отказалась от его фамилии.

Шайло — первая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта. И именно она первой из шести детей голливудских актеров решила юридически отказаться от фамилии 60-летней звезды. И это несмотря на то, что именно ее СМИ называют любимицей Брэда. Более того — Шайло чаще сестер и братьев общается с отцом и даже планировала некоторое время пожить у него.

Ранее от фамилии Питта отказалась его 19-летняя дочь Захара. А накануне об этом заявила Вивьен. По информации таблоидов, другие дети бывшей голливудской пары, а именно Меддокс (22 года), Пакс (20), Захара (19) и Нокс (15) также предпочли только фамилию матери.

Отметим, что Джоли и Питт объявили о разводе в 2016 году, а бракоразводный процесс закончился в 2024-м. Впрочем, между бывшими до сих пор немало судебных исков, в частности, о домашнем насилии и распределении бизнеса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by E! Новости (@enews)

Напомним, ранее мы писали, что Брэд Питт выиграл суд над Анджелиной Джоли. Также мы рассказывали, что Брэд Питт и Джордж Клуни воссоединились на экране в комедийном боевике "Одинокие волки".

фамилия
зарубежные звезды
Анджелина Джоли
Брэд Питт
дети

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей