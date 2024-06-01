Старша біологічна донька Бреда Пітта відмовилась від його прізвища

Американський актор Бред Пітт. Фото: Instagram/bradpittofflcial

Не встигли шанувальники голлівудських акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі обговорити рішення їхньої 15-річної доньки Вів’єн відмовитися від прізвища батька, як те саме зробила її старша сестра Шайло. Днями, а саме 27 травня, їй виповнилось 18 років.

Про це повідомляє видання The Independent.

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Донька Пітта відмовилась від його прізвища

Шайло — перша біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. І саме вона першою серед шести дітей голлівудських акторів вирішила юридично відмовитися від прізвища 60-річної зірки. І це попри те, що саме її ЗМІ називають улюбленицею Бреда. Ба більше — Шайло частіше за сестер та братів спілкується з батьком і навіть планувала деякий час пожити в нього.

Раніше від прізвища Пітта відмовилась його 19-річна донька Захара. А напередодні про це заявила Вів’єн. За інформацією таблоїдів, інші діти колишньої голлівудської пари, а саме Меддокс (22 роки), Пакс (20), Захара (19) та Нокс (15) також віддали перевагу лише прізвищу матері.

Зазначимо, що Джолі та Пітт оголосили про розлучення у 2016 році, а шлюборозлучний процес закінчився 2024-го. Втім, між колишніми й досі чимало судових позовів, зокрема, про домашнє насильство та розподіл бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бред Пітт виграв суд над Анджеліною Джолі. Також ми розповідали, що Бред Пітт і Джордж Клуні возз'єдналися на екрані у комедійному бойовику "Самотні вовки".