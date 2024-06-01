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Ще одна донька Бреда Пітта відмовилась від його прізвища

1 червня 2024 07:16
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Стас Кожушко
Редактор
Старша біологічна донька Бреда Пітта відмовилась від його прізвища
Американський актор Бред Пітт. Фото: Instagram/bradpittofflcial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Не встигли шанувальники голлівудських акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі обговорити рішення їхньої 15-річної доньки Вів’єн відмовитися від прізвища батька, як те саме зробила її старша сестра Шайло. Днями, а саме 27 травня, їй виповнилось 18 років. 

Про це повідомляє видання The Independent.

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Донька Пітта відмовилась від його прізвища

Шайло — перша біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. І саме вона першою серед шести дітей голлівудських акторів вирішила юридично відмовитися від прізвища 60-річної зірки. І це попри те, що саме її ЗМІ називають улюбленицею Бреда. Ба більше — Шайло частіше за сестер та братів спілкується з батьком і навіть планувала деякий час пожити в нього.

Раніше від прізвища Пітта відмовилась його 19-річна донька Захара. А напередодні про це заявила Вів’єн. За інформацією таблоїдів, інші діти колишньої голлівудської пари, а саме Меддокс (22 роки), Пакс (20), Захара (19) та Нокс (15) також віддали перевагу лише прізвищу матері.

Зазначимо, що Джолі та Пітт оголосили про розлучення у 2016 році, а шлюборозлучний процес закінчився 2024-го. Втім, між колишніми й досі чимало судових позовів, зокрема, про домашнє насильство та розподіл бізнесу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Бред Пітт виграв суд над Анджеліною Джолі. Також ми розповідали, що Бред Пітт і Джордж Клуні возз'єдналися на екрані у комедійному бойовику "Самотні вовки".

прізвище
закордонні зірки
Анджеліна Джолі
Бред Пітт
діти

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