"Вечірній Квартал" потролив найодіозніших персонажів 2023 року

Акторка Ірина Сопонару в образі Ірини Фаріон. Фото: менеджмент проєкту

31 грудня о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна" вийде новорічний випуск "Вечірнього Кварталу". Цього разу актори спародіювали одіозних персонажів, які потрапили у найгучніші скандали в 2023 році.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Так, акторка Ірина Сопонару виступила у ролі скандальної ексдепутатки Ірини Фаріон, проти якої місяць тому СБУ порушило кримінальну справу.

"Вітаю! З приводу новорічного "Вечірнього Кварталу" на телеканалі "1+1 Україна": ні в якому разі їх не "смотрите", а виключно "дивіться". В цю новорічну ніч я буду там особисто присутня, щоб контролювати мову цих, прости Господи, комедіантів", — каже Ірина Сопонару в образі Фаріон.

Згадали актори "Вечірнього Кварталу" і відпочинок народного депутата України Миколи Тищенка, який на початку 2023 року виїхав у Тайланд нібито у справах, за що його виключили з партії "Слуга народу". В гумористичному відео Тищенко з коктейлем в руках на фоні океану та пальм каже, що перебуває в Києві і закликає не вмикати телевізор в новорічну ніч, адже актори "Вечірнього Кварталу" планують жартувати про нього. В образі Тищенка з’явився художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

В образі Тищенка з’явився художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий. Фото: менеджмент проєкту

"Я зараз перебуваю тут, в Києві, на Майдані Незалежності. Закликаю вас не дивитися "Вечірній Квартал" 31 грудня о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна", 100% вони будуть щось про мене брехати", — каже Євген Кошовий в образі Миколи Тищенка.

З’явиться на екранах і Олексій Арестович, на якого в 2023 році відкрили кримінальне провадження.

"Вітаю, я Олексій Арестович. Якщо вам подобається гострий політичний гумор про усіляких бовдурів, дивіться новорічний "Вечірній Квартал". Я також з задоволенням на себе подивлюся, адже в акторстві я розуміюся. До речі, у мене 37 бойових виходів на сцену", — каже Володимир Мартинець в образі Олексія Арестовича.

Володимир Мартинець в образі Олексія Арестовича. Фото: менеджмент проєкту

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