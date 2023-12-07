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Адель розповіла, що її бісить у новоспеченому чоловікові

7 грудня 2023 20:00
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Адель розповіла, що її бісить у новоспеченому чоловікові
Адель з чоловіком Річем Полом. Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Адель, яка нещодавно зізналася, що вийшла заміж за спортивного агента Річа Пола, розповіла, що бісить її у ньому. 

Цим співачка поділилася в інтерв’ю The Hollywood Reporter.

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"Це зводить мене з розуму"

Співачка Адель, яка досить рідко розповідає про своє особисте життя, нещодавно підтвердила, що вийшла заміж. Її обранцем став 41-річний Річ Пол, з яким до цього зустрічалася два роки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Цілком можливо, що пара побралася ще минулого року, проте розповіла Адель про це лише нещодавно. Вона підтвердила шлюб на комедійному шоу свого найкращого друга Алана Карра в Лос-Анджелесі. І хоча шоу не записувалося на відео, присутні гості розповіли, що на питання коміка про те, хто тут нещодавно одружився, Адель вигукнула, що вона. 

У новому інтерв’ю зірка розповіла про свої стосунки з Річем, якого під час розмови вона називала "Річард".

 

Коли її запитали, чи слухає вона власну музику, вона розповіла подробицю з особистого життя. 

"Річард слухає, це зводить мене з розуму. І це смішно, тому що в моїй машині з моїм водієм він знає, якщо моя пісня лунає, йому потрібно ввімкнути радіо, але він цього не робить! Мені це зовсім не подобається", — зі сміхом розповіла Адель. 

Також вона зізналася, що вони з Річем завжди знали один про одного все з того дня, як ми зустрілися. Ця фраза розчулила прихильників. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Адель вдруге вийшла заміж. 

Також ми розповідали, що Адель планує "розв'язатися" після трьох місяців без алкоголю.

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