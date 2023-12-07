Адель розповіла, що її бісить у новоспеченому чоловікові

Адель з чоловіком Річем Полом. Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times

Адель, яка нещодавно зізналася, що вийшла заміж за спортивного агента Річа Пола, розповіла, що бісить її у ньому.

Цим співачка поділилася в інтерв’ю The Hollywood Reporter.

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"Це зводить мене з розуму"

Співачка Адель, яка досить рідко розповідає про своє особисте життя, нещодавно підтвердила, що вийшла заміж. Її обранцем став 41-річний Річ Пол, з яким до цього зустрічалася два роки.

Цілком можливо, що пара побралася ще минулого року, проте розповіла Адель про це лише нещодавно. Вона підтвердила шлюб на комедійному шоу свого найкращого друга Алана Карра в Лос-Анджелесі. І хоча шоу не записувалося на відео, присутні гості розповіли, що на питання коміка про те, хто тут нещодавно одружився, Адель вигукнула, що вона.

У новому інтерв’ю зірка розповіла про свої стосунки з Річем, якого під час розмови вона називала "Річард".

Коли її запитали, чи слухає вона власну музику, вона розповіла подробицю з особистого життя.

"Річард слухає, це зводить мене з розуму. І це смішно, тому що в моїй машині з моїм водієм він знає, якщо моя пісня лунає, йому потрібно ввімкнути радіо, але він цього не робить! Мені це зовсім не подобається", — зі сміхом розповіла Адель.

Також вона зізналася, що вони з Річем завжди знали один про одного все з того дня, як ми зустрілися. Ця фраза розчулила прихильників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Адель вдруге вийшла заміж.

Також ми розповідали, що Адель планує "розв'язатися" після трьох місяців без алкоголю.