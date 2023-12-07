Адель рассказала, что ее бесит в новоиспеченном мужчине

Адель с мужем Ричем Полом. Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times

Адель, которая недавно призналась, что вышла замуж за спортивного агента Рича Пола, рассказала, что бесит ее в нем.

Этим певица поделилась в интервью The Hollywood Reporter.

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"Это сводит меня с ума"

Певица Адель, которая довольно редко рассказывает о своей личной жизни, недавно подтвердила, что вышла замуж. Ее избранником стал 41-летний Рич Пол, с которым она до этого встречалась два года.

Вполне возможно, что пара обручилась еще в прошлом году, однако рассказала Адель об этом только недавно. Она подтвердила брак на комедийном шоу своего лучшего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе. И хотя шоу не записывалось на видео, собравшиеся гости рассказали, что на вопрос комика о том, кто здесь недавно женился, Адель воскликнула, что она.

В новом интервью звезда рассказала о своих отношениях с Ричем, которого во время разговора называла "Ричард".

Когда ее спросили, слушает ли она собственную музыку, она рассказала подробности из личной жизни.

"Ричард слушает, это сводит меня с ума. И это смешно, потому что в моей машине с моим водителем он знает, если моя песня начинает играть, ему нужно выключить радио, но он этого не делает! Мне это совсем не нравится", — со смехом рассказала Адель.

Также она призналась, что они с Ричем всегда знали друг о друге все с того дня, как мы встретились. Эта фраза умилила поклонников.

Напомним, ранее мы писали, что Адель во второй раз вышла замуж.

Также мы рассказывали, что Адель планирует "развязаться" после трех месяцев без алкоголя.