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Акторка, яка раніше схудла на 25 кілограмів, знову набрала вагу

16 січня 2024 15:34
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Акторка, яка раніше схудла на 25 кілограмів, знову набрала вагу
Акторка Ребел Вілсон. Фото: instagram.com/rebelwilson
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Австралійська акторка Ребел Вілсон, про схуднення якої говорили всі, знову набрала вагу. Раніше вона змогла скинути 35 кілограмів, зараз же набрала 14, через що погано себе почуває. 

Про це розповіла в Instagram

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Все через стрес

Ребел Вілсон було важко впізнати після її схуднення на 35 кілограмів. Проте останнім часом у акторки було стільки роботи з новими проектами, що вона не встигала вести здоровий спосіб життя. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Через дійсно наполегливу роботу і увесь стрес я набрала 14 кг! Це змушує мене відчувати себе погано… цього не повинно бути… але це так. Я справді пишаюся своєю роботою над новими фільмами та своїми мемуарами. Всього було так багато, що я перестала слідкувати за способом життя", — розповіла акторка. 

Вона поцікавилася, чи хтось ще проходить через таке зараз і отримала стільки підтримки від своїх прихильників, що була у шоці! 

"Я прокинувся сьогодні вранці і прочитала усі ваші коментарі — вони викликають у мене сльози. Дякую всім!", — додала зірка до допису. 

На фото Ребел показала себе у джакузі у закритому купальному костюмі. На фото видно, що жінка набрала вагу, порівнюючи з тим, який вона мала вигляд після схуднення. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

Нагадаємо, зірка фільму "Відчайдушні шахрайки" Ребел Вілсон заручилася зі своєю дівчиною. 

Також ми писали, що Діснейленд зачинив свої двері перед відомою акторкою. 

здоров'я
закордонні зірки
схуднення

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