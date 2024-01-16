Актерша, которая раньше похудела на 25 килограммов, снова набрала вес

Актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson

Австралийская актриса Ребел Уилсон, о похудении которой говорили все, снова набрала вес. Ранее она смогла сбросить 35 килограммов, сейчас же набрала 14, из-за чего плохо себя чувствует.

Об этом рассказала в Instagram.

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Все из-за стресса

Ребел Уилсон было трудно узнать после ее похудения на 35 килограммов. Однако в последнее время у актрисы было столько работы с новыми проектами, что она не успевала вести здоровый образ жизни.

"Через действительно упорную работу и весь стресс я набрала 14 кг! Это заставляет меня чувствовать себя плохо… этого не должно быть… но это так. Я действительно горжусь своей работой над новыми фильмами и своими мемуарами. Всего было так много, что я перестала следить за образом жизни", — рассказала актриса.

Она поинтересовалась, проходит ли кто-то еще через такое сейчас, и получила столько поддержки от своих поклонников, что была в шоке!

"Я проснулась сегодня утром и прочла все ваши комментарии — они вызывают у меня слезы. Спасибо всем!" — добавила звезда в публикации.

На фото Ребел показала себя в джакузи в закрытом купальном костюме. На фото видно, что женщина прибавила вес, сравнивая с тем, какой она выглядела после похудения.

Напомним, звезда фильма "Отчаянные мошенницы" Ребел Уилсон обручилась со своей девушкой.

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