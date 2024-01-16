Актерша, которая раньше похудела на 25 килограммов, снова набрала вес

Актриса, которая раньше похудела на 25 килограммов, снова набрала вес
Австралийская актриса Ребел Уилсон, о похудении которой говорили все, снова набрала вес. Ранее она смогла сбросить 35 килограммов, сейчас же набрала 14, из-за чего плохо себя чувствует.
Об этом рассказала в Instagram.
Все из-за стресса
Ребел Уилсон было трудно узнать после ее похудения на 35 килограммов. Однако в последнее время у актрисы было столько работы с новыми проектами, что она не успевала вести здоровый образ жизни.
"Через действительно упорную работу и весь стресс я набрала 14 кг! Это заставляет меня чувствовать себя плохо… этого не должно быть… но это так. Я действительно горжусь своей работой над новыми фильмами и своими мемуарами. Всего было так много, что я перестала следить за образом жизни", — рассказала актриса.
Она поинтересовалась, проходит ли кто-то еще через такое сейчас, и получила столько поддержки от своих поклонников, что была в шоке!
"Я проснулась сегодня утром и прочла все ваши комментарии — они вызывают у меня слезы. Спасибо всем!" — добавила звезда в публикации.
На фото Ребел показала себя в джакузи в закрытом купальном костюме. На фото видно, что женщина прибавила вес, сравнивая с тем, какой она выглядела после похудения.
Напомним, звезда фильма "Отчаянные мошенницы" Ребел Уилсон обручилась со своей девушкой.
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