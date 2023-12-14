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Акторка, яка звинувачувала Жерара Депардьє в сексуальному насильстві, скоїла самогубство

14 грудня 2023 16:40
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Акторка, яка звинувачувала Жерара Депардьє в сексуальному насильстві, скоїла самогубство
Акторка Еммануель Дебевер у молодості. Фото: Axiom Films International
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Французька актриса Еммануель Дебевер, яка звинуватила Жерара Депардьє в сексуальних домаганнях, наклала на себе руки. Їй було 60 років.

Про це повідомляє французське видання Liberation.

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7 грудня акторка Еммануель Дебевер стрибнула у річку Сена у Парижі. Правоохоронці кваліфікували її смерть як самогубство.

 

Акторка Еммануель Дебевер. Фото з соціальних мереж жінки

За даними джерела, з яким спілкувалися журналісти, того ж дня по телебаченню транслювали документальний фільм-розслідування про різні звинувачення у сексуальних домаганнях до Депардьє. До нього також увійшли свідчення Дебевер, яка заявила, що актор напав на неї на зйомках фільму "Дантон" у 1982 році.

 

Акторка Еммануель Дебевер у молодості. Фото з соціальних мереж жінки

У 2019 році артистка поділилася у соціальних мережах, що актор Жерар Депардьє торкався її, коли вони їхали в кареті на зйомках.

 

"Цей монстр дозволив собі багато задоволення під час зйомок, максимально використовуючи інтимну обстановку в кареті. Він засунув свою товсту лапу мені під спідницю, щоб, за його словами, "змусити мене почуватися краще"... Я не дозволила цьому статися", — написала тоді Дебевер.

П'ять років тому ще кілька жінок звинуватили 74-річного актора у сексуальних домаганнях та нападах.

 

Сам артист заперечує всі звинувачення на свою адресу. 

Нагадаємо, пропутінського французького актора Депардьє звинуватили у сексуальному насильстві.

Також ми писали, що Депардьє приголомшив новими заявами про рф.

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