Акторка, яка звинувачувала Жерара Депардьє в сексуальному насильстві, скоїла самогубство
Французька актриса Еммануель Дебевер, яка звинуватила Жерара Депардьє в сексуальних домаганнях, наклала на себе руки. Їй було 60 років.
Про це повідомляє французське видання Liberation.
Наважилася після перегляду фільму
7 грудня акторка Еммануель Дебевер стрибнула у річку Сена у Парижі. Правоохоронці кваліфікували її смерть як самогубство.
За даними джерела, з яким спілкувалися журналісти, того ж дня по телебаченню транслювали документальний фільм-розслідування про різні звинувачення у сексуальних домаганнях до Депардьє. До нього також увійшли свідчення Дебевер, яка заявила, що актор напав на неї на зйомках фільму "Дантон" у 1982 році.
У 2019 році артистка поділилася у соціальних мережах, що актор Жерар Депардьє торкався її, коли вони їхали в кареті на зйомках.
"Цей монстр дозволив собі багато задоволення під час зйомок, максимально використовуючи інтимну обстановку в кареті. Він засунув свою товсту лапу мені під спідницю, щоб, за його словами, "змусити мене почуватися краще"... Я не дозволила цьому статися", — написала тоді Дебевер.
П'ять років тому ще кілька жінок звинуватили 74-річного актора у сексуальних домаганнях та нападах.
Сам артист заперечує всі звинувачення на свою адресу.
Нагадаємо, пропутінського французького актора Депардьє звинуватили у сексуальному насильстві.
Також ми писали, що Депардьє приголомшив новими заявами про рф.
Читайте Новини.LIVE!