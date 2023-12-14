Актриса, обвинявшая Жерара Депардье в сексуальном насилии, совершила самоубийство

Актриса Эммануэль Дебевер в молодости. Фото: Axiom Films International

Французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Жерара Депардье в сексуальных домогательствах, покончила с собой. Ей было 60 лет.

Об этом сообщает французское издание Liberation.

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7 декабря актриса Эммануэль Дебевер прыгнула в реку Сена в Париже. Правоохранители квалифицировали ее смерть как самоубийство.

Актриса Эммануэль Дебевер. Фото из социальных сетей женщины

По данным источника, с которым общались журналисты, в тот же день по телевидению транслировали документальный фильм-расследование о различных обвинениях в сексуальных притязаниях к Депардье. В него также вошли показания Дебевер, которая заявляла, что актер приставал к ней на съемках фильма "Дантон" в 1982 году.

Актриса Эммануэль Дебевер в молодости. Фото из социальных сетей женщины

В 2019 году артистка поделилась в социальных сетях, что актер Жерар Депардье касался ее, когда они ехали в карете на съемках.

"Этот монстр позволил себе много удовольствия во время съемок, максимально используя интимную обстановку в карете. Он засунул свою толстую лапу мне под юбку, чтобы, по его словам, "заставить меня чувствовать себя лучше"... Я не позволила этому произойти", — написала тогда Дебевер.

Пять лет назад несколько женщин обвинили 74-летнего актера в сексуальных притязаниях и нападениях.

Сам артист отрицает все обвинения в свой адрес.

Напомним, пропутинского французского актера Депардье обвинили в сексуальном насилии.

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