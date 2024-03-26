Алан Бадоєв різко розкритикував організаторів фестивалю "Золота дзиґа"

Український режисер Алан Бадоєв. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Українська кіноакадемія відхилила заявку на участь документального проєкту "Довга доба" у кінопремії "Золота дзиґа". Режисер стрічки Алан Бадоєв різко розкритикував таке рішення Оргкомітету.

Про це він написав на своїй сторінці Instagram.

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Режисер Алан Бадоєв подав стрічку "Довга доба" у номінацію на українську кінопремію "Золота дзиґа". Однак Оргкомітет відхилив заявку режисера начебто через те, що документальна стрічка не мала комерційного прокату та не була представлена на міжнародних кінофестивалях.

Бадоєва обурило таке рішення, тож він відверто звернувся до організаторів відомого кінофестивалю із відкритим питанням. Він вважає, що під час війни будь-яка сфера в нашій країні повинна працювати на нашу перемогу, а місія "Довгої Доби" якраз полягає у тому, щоб зібрати кошти на допомогу нашим захисникам.

"Чи один і той самий рік у нас всіх за вікном? Бо мені здається, що я живу третій рік в країні, де йде повномасштабна війна, де люди максимально заохочують спільноту до благодійності, до визначення важливості соціальної місії, спрямовуючи всі процеси на допомогу нашим захисникам", — наголосив автор "Довгої Доби".

Режисер вважає, що критерії відбору кінострічок для премії давно застаріли та не відповідають сучасним реаліям.

"Чи не вважаєте ви, що прийшов той самий момент доцільності менш формального підходу у відборі кінострічок та їхній відповідності духу часу, в якому ми живемо, і який набагато гнучкіший, аніж здається на перший погляд", — додав Бадоєв.

Поки що невідома реакція організаторів кінопремії "Золота дзиґа" на звернення відомого режисера.

Факти про фільм "Довга доба"

Бадоєв нагадав, що документальна стрічка вийшла в український прокат у 20 містах та 31 кінотеатрі і зібрала повні зали глядачів.

"Довгу добу" переглянули понад 10 000 українців, завдяки яким вдалося зібрати 2 млн грн на допомогу тяжкопораненим військовим.

Стрічку також було показано в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Окрім того, документальний фільм став переможцем фестивалю Cinema For Victory. Зараз прокат "Довгої доби" триває у Європі, а згодом її покажуть у США.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Алан Бадоєв висловився про українських артистів-зрадників. Також ми писали, що відомий режисер продав на благодійному аукціоні нагороду фестивалю Cinema for Victory та виручені кошти спрямував на допомогу важкопораненим бійцям.