Алан Бадоев подверг резкой критике организаторов фестиваля "Золота дзиґа"
Украинская киноакадемия отклонила заявку на участие документального проекта "Довга доба" в кинопремии "Золота дзиґа". Режиссер ленты Алан Бадоев подверг резкой критике такое решение Оргкомитета.
Об этом он написал на своей странице Instagram.
Оргкомитет кинопремии "Золота дзиґа" отклонил заявку на участие ленты "Довга доба"
Режиссер Алан Бадоев подал ленту "Довга доба" в номинацию на украинскую кинопремию "Золота дзиґа". Однако Оргкомитет отклонил заявку режиссера вроде бы потому, что документальная лента не имела коммерческого проката и не была представлена на международных кинофестивалях.
Бадоева возмутило такое решение, поэтому он откровенно обратился к организаторам известного кинофестиваля с открытым вопросом. Он считает, что во время войны любая сфера в нашей стране должна работать на нашу победу, а миссия "Довга доба" как раз заключается в том, чтобы собрать средства на помощь нашим защитникам.
"Один и тот же год у нас всех за окном? Потому что мне кажется, что я живу третий год в стране, где идет полномасштабная война, где люди максимально поощряют сообщество к благотворительности, к определению важности социальной миссии, направляя все процессы на помощь нашим защитникам", — подчеркнул автор "Довга доба".
Режиссер считает, что критерии отбора кинолент для премии давно устарели и не отвечают современным реалиям.
"Не считаете ли вы, что пришел тот самый момент целесообразности менее формального подхода в отборе кинолент и их соответствия духу времени, в котором мы живем, и который гораздо более гибкий, чем кажется на первый взгляд", — добавил Бадоев.
Пока неизвестна реакция организаторов кинопремии "Золота дзиґа" на обращение известного режиссера.
Факты о фильме "Довга доба"
Бадоев напомнил, что документальная лента вышла в украинский прокат в 20 городах и 31 кинотеатре, и собрала полные залы зрителей.
"Довга доба" пересмотрели более 10 000 украинцев, благодаря которым удалось собрать 2 млн грн на помощь тяжелораненым военным.
Лента также была показана в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Кроме того, документальный фильм стал победителем фестиваля Cinema For Victory. Сейчас прокат "Довга доба" продолжается в Европе, а впоследствии ее покажут в США.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Алан Бадоев высказался об украинских артистах-изменниках. Также мы писали, что известный режиссер продал на благотворительном аукционе награду Cinema for Victory и вырученные средства направил на помощь тяжелораненым бойцам.
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