Алан Бадоев подверг резкой критике организаторов фестиваля "Золота дзиґа"

Украинский режиссер Алан Бадоев. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Украинская киноакадемия отклонила заявку на участие документального проекта "Довга доба" в кинопремии "Золота дзиґа". Режиссер ленты Алан Бадоев подверг резкой критике такое решение Оргкомитета.

Об этом он написал на своей странице Instagram.

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Режиссер Алан Бадоев подал ленту "Довга доба" в номинацию на украинскую кинопремию "Золота дзиґа". Однако Оргкомитет отклонил заявку режиссера вроде бы потому, что документальная лента не имела коммерческого проката и не была представлена на международных кинофестивалях.

Бадоева возмутило такое решение, поэтому он откровенно обратился к организаторам известного кинофестиваля с открытым вопросом. Он считает, что во время войны любая сфера в нашей стране должна работать на нашу победу, а миссия "Довга доба" как раз заключается в том, чтобы собрать средства на помощь нашим защитникам.

"Один и тот же год у нас всех за окном? Потому что мне кажется, что я живу третий год в стране, где идет полномасштабная война, где люди максимально поощряют сообщество к благотворительности, к определению важности социальной миссии, направляя все процессы на помощь нашим защитникам", — подчеркнул автор "Довга доба".

Режиссер считает, что критерии отбора кинолент для премии давно устарели и не отвечают современным реалиям.

"Не считаете ли вы, что пришел тот самый момент целесообразности менее формального подхода в отборе кинолент и их соответствия духу времени, в котором мы живем, и который гораздо более гибкий, чем кажется на первый взгляд", — добавил Бадоев.

Пока неизвестна реакция организаторов кинопремии "Золота дзиґа" на обращение известного режиссера.

Факты о фильме "Довга доба"

Бадоев напомнил, что документальная лента вышла в украинский прокат в 20 городах и 31 кинотеатре, и собрала полные залы зрителей.

"Довга доба" пересмотрели более 10 000 украинцев, благодаря которым удалось собрать 2 млн грн на помощь тяжелораненым военным.

Лента также была показана в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Кроме того, документальный фильм стал победителем фестиваля Cinema For Victory. Сейчас прокат "Довга доба" продолжается в Европе, а впоследствии ее покажут в США.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Алан Бадоев высказался об украинских артистах-изменниках. Также мы писали, что известный режиссер продал на благотворительном аукционе награду Cinema for Victory и вырученные средства направил на помощь тяжелораненым бойцам.