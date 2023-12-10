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Американець вимагає 2 млн доларів від творців гри GTA

10 грудня 2023 10:09
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Стас Кожушко
Редактор
Американець вимагає 2 млн доларів від творців гри GTA
Лоуренс Салліван та один з персонажів нової гри. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Творці популярної гри GTA (Grand Theft Auto) отримали претензії від американця Лоуренс Салліван, більш відомого як Флоридський Джокер. Він вимагає від студії Rockstar Games 2 млн доларів за використання його образу в шостій частині гри. 

Про це Салліван розповів у своєму TikTok.

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Лоуренс заявив, що творці гри "вкрали" його образ та "забрали його життя".

"Всі кажуть, що в мене галюцинації, що я не Джокер із GTA 6. Це я. Це людина, від якої вони черпали натхнення. Ви бачите це?", — заявив Салліван у своїх соцмережах.

Судимий персонаж зі схожими татуюваннями на обличчі з трейлера виглядає дещо інакше, але шанувальники легко розгадали в ньому Саллівана, якого заарештували 2017 року. 

"Знаєте, що у них є персонаж із татуюваннями на обличчі? Знаєте, хто їх надихнув? Я. Просто пробийте мене в інтернеті, "Флоридський Джокер“. GTA, нам треба поговорити", — заявив Салліван кілька днів тому.

Флоридський Джокер став не єдиним реальним персонажем, який надихнув розробників нової частини GTA. Шанувальники франшизи виявили у трейлері гри відсилання до жінки з молотками та до алігатора у продуктовому магазині.

Також фанати порівняли локації нової GTA та Vice City 2002 року — дія обох ігор відбувається в одному місті. Трейлер шостої частини франшизи вийшов менш як тиждень тому і за добу набрав понад 135 млн переглядів на YouTube. Вихід GTA намічено на 2025 рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гравці Marvel’s Spider-Man 2 помітили багато українських "фішок" у грі. Також ми розповідали, що Джон Сіна озвучить персонажа у відомій файтинг-грі.

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