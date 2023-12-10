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Американец требует 2 млн долларов от создателей игры GTA

10 декабря 2023 10:09
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Стас Кожушко
Редактор
Американец требует 2 млн долларов от создателей игры GTA
Лоуренс Салливан и один из персонажей новой игры. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Создатели популярной игры GTA (Grand Theft Auto) получили претензии от американца Лоуренса Салливана, более известного как Флоридский Джокер. Он требует от студии Rockstar Games 2 млн долларов за использование его образа в шестой части игры.

Об этом Салливан рассказал в своем TikTok.

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Лоуренс заявил, что создатели игры "украли" его образ и "забрали его жизнь".

"Все говорят, что у меня галлюцинации, что я не Джокер из GTA 6. Это я. Это человек, от которого они черпали вдохновение. Вы видите это?" — заявил Салливан в своих соцсетях.

Судимый персонаж с похожими татуировками на лице с трейлера выглядит несколько иначе, но поклонники легко разгадали в нем Салливана, арестованного в 2017 году.

"Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, "Флоридский Джокер". GTA, нам нужно поговорить", — заявил Салливан несколько дней назад.

Флоридский Джокер стал не единственным реальным персонажем, вдохновившим разработчиков новой части GTA. Поклонники франшизы обнаружили в трейлере игры отсылку к женщине с молотками и аллигатору в продуктовом магазине.

Также фанаты сравнили локации новой GTA и Vice City 2002 года — действие обеих игр происходит в одном городе. Трейлер шестой части франшизы вышел менее недели назад и за сутки набрал более 135 млн просмотров на YouTube. Выход GTA намечен на 2025 год.

Напомним, ранее мы писали, что игроки Marvel's Spider-Man 2 заметили многие украинские "фишки" в игре. Также мы рассказывали, что Джон Сина озвучит персонажа в известной файтинг-игре.

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