Американец требует 2 млн долларов от создателей игры GTA
Создатели популярной игры GTA (Grand Theft Auto) получили претензии от американца Лоуренса Салливана, более известного как Флоридский Джокер. Он требует от студии Rockstar Games 2 млн долларов за использование его образа в шестой части игры.
Об этом Салливан рассказал в своем TikTok.
Претензии к GTA
Лоуренс заявил, что создатели игры "украли" его образ и "забрали его жизнь".
"Все говорят, что у меня галлюцинации, что я не Джокер из GTA 6. Это я. Это человек, от которого они черпали вдохновение. Вы видите это?" — заявил Салливан в своих соцсетях.
@lawrence.sullivan0
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Судимый персонаж с похожими татуировками на лице с трейлера выглядит несколько иначе, но поклонники легко разгадали в нем Салливана, арестованного в 2017 году.
"Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, "Флоридский Джокер". GTA, нам нужно поговорить", — заявил Салливан несколько дней назад.
Флоридский Джокер стал не единственным реальным персонажем, вдохновившим разработчиков новой части GTA. Поклонники франшизы обнаружили в трейлере игры отсылку к женщине с молотками и аллигатору в продуктовом магазине.
Также фанаты сравнили локации новой GTA и Vice City 2002 года — действие обеих игр происходит в одном городе. Трейлер шестой части франшизы вышел менее недели назад и за сутки набрал более 135 млн просмотров на YouTube. Выход GTA намечен на 2025 год.
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