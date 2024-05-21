Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Американський журналіст, який брав інтерв'ю у Путіна, став ведучим пропагандистського шоу в РФ arrow

Американський журналіст, який брав інтерв'ю у Путіна, став ведучим пропагандистського шоу в РФ

21 травня 2024 17:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Журналіст Такер Карлсон почав працювати на Росію — деталі
Американський журналіст Такер Карлсон. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий американський журналіст Такер Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, буде працювати на російському телебаченні. Його шоу під назвою TUCKER транслюватимуть на пропагандистському каналі "Росія 24".

Про це повідомляють розЗМІ.

Читайте також:

Журналіст Такер Карлсон після звільнення з Fox News почав працювати на Росію

Шоу Tucker — це спільний проєкт YouTube-каналу "Карлсон ТВ" і Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії.

Такер Карлсон став працювати на Росію
Американський журналіст Такер Карлсон. Фото: скриншот YouTube

Вже був опублікований перший випуск шоу, в якому американський журналіст Такер Карлсон розмовляє з експертом про кліщів та хворобу Лайма та обговорює проблему поширення інфекції.

При цьому ще у вересні минулого року Карлсон запевняв, що не буде працювати на російському каналі.

Що відомо про Такера Карлсона

В ефірі його шоу Tucker Carlson Tonight неодноразово звучали наративи пропаганди. Він неодноразово нащивав нашу країну "тиранією", а Президента України Володимира Зеленського – "маріонеткою адміністрації Байдена".

Такер та Путін
Такер Карлсон та Володимир Путін. Фото: Associated Press

Після початку війни, відео з Fox News, де працював Такер, почали частіше з'являтися в ефірі російських медіа. До того ж міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров схвалював роботу каналу, бо, за його словами, "тільки Fox News намагається запропонувати альтернативну думку". 

Нагадаємо, що на початку лютого Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з російським президентом, де той видав, що хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів. А також американський журналіст висміяв слова Володимира Путіна про "денацифікацію" України та наголосив на тому, що очільник Кремля поводить себе, "як дитина". 

росія
США
війна
Україна
шоу
Москва
пропаганда
інтерв'ю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном