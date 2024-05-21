Журналіст Такер Карлсон почав працювати на Росію — деталі

Американський журналіст Такер Карлсон. Фото: Reuters

Відомий американський журналіст Такер Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, буде працювати на російському телебаченні. Його шоу під назвою TUCKER транслюватимуть на пропагандистському каналі "Росія 24".

Про це повідомляють розЗМІ.

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Шоу Tucker — це спільний проєкт YouTube-каналу "Карлсон ТВ" і Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії.

Американський журналіст Такер Карлсон. Фото: скриншот YouTube

Вже був опублікований перший випуск шоу, в якому американський журналіст Такер Карлсон розмовляє з експертом про кліщів та хворобу Лайма та обговорює проблему поширення інфекції.

При цьому ще у вересні минулого року Карлсон запевняв, що не буде працювати на російському каналі.

Що відомо про Такера Карлсона

В ефірі його шоу Tucker Carlson Tonight неодноразово звучали наративи пропаганди. Він неодноразово нащивав нашу країну "тиранією", а Президента України Володимира Зеленського – "маріонеткою адміністрації Байдена".

Такер Карлсон та Володимир Путін. Фото: Associated Press

Після початку війни, відео з Fox News, де працював Такер, почали частіше з'являтися в ефірі російських медіа. До того ж міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров схвалював роботу каналу, бо, за його словами, "тільки Fox News намагається запропонувати альтернативну думку".

Нагадаємо, що на початку лютого Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з російським президентом, де той видав, що хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів. А також американський журналіст висміяв слова Володимира Путіна про "денацифікацію" України та наголосив на тому, що очільник Кремля поводить себе, "як дитина".