Журналист Такер Карлсон начал работать на Россию.

Американский журналист, который брал интервью у Путина, стал ведущим пропагандистского шоу в РФ
Известный американский журналист Такер Карлсон, который брал интервью у Путина, будет работать на российском телевидении. Его шоу под названием TUCKER будут транслировать по пропагандистскому каналу "Россия 24".
Об этом сообщают росСМИ.
Журналист Такер Карлсон после увольнения из Fox News начал работать в Россию
Шоу Tucker – это общий проект YouTube-канала "Карлсон ТВ" и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
Уже был опубликован первый выпуск шоу, в котором американский журналист Такер Карлсон разговаривает с экспертом о клещах и болезни Лайма и обсуждает проблему распространения инфекции.
При этом еще в сентябре прошлого года Карлсон уверял, что не будет работать на российском канале.
Что известно о Такере Карлсоне
В эфире его шоу Tucker Carlson Tonight неоднократно звучали нарративы пропаганды. Он неоднократно называл нашу страну "тиранией", а Президента Украины Владимира Зеленского – "марионеткой администрации Байдена".
После начала войны видео с Fox News, где работал Такер, стали чаще появляться в эфире российских медиа. К тому же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров одобрял работу канала, потому что, по его словам, "только Fox News пытается предложить альтернативную мысль".
Напомним, что в начале февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с российским президентом, где тот выдал, что хочет добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров. А также американский журналист высмеял слова Владимира Путина о "денацификации" Украины и отметил, что глава Кремля ведет себя, "как ребенок".
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