Журналист Такер Карлсон начал работать на Россию.

Американский журналист Такер Карлсон. Фото: Reuters

Известный американский журналист Такер Карлсон, который брал интервью у Путина, будет работать на российском телевидении. Его шоу под названием TUCKER будут транслировать по пропагандистскому каналу "Россия 24".

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Журналист Такер Карлсон после увольнения из Fox News начал работать в Россию

Шоу Tucker – это общий проект YouTube-канала "Карлсон ТВ" и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Американский журналист Такер Карлсон. Фото: скриншот YouTube

Уже был опубликован первый выпуск шоу, в котором американский журналист Такер Карлсон разговаривает с экспертом о клещах и болезни Лайма и обсуждает проблему распространения инфекции.

При этом еще в сентябре прошлого года Карлсон уверял, что не будет работать на российском канале.

Что известно о Такере Карлсоне

В эфире его шоу Tucker Carlson Tonight неоднократно звучали нарративы пропаганды. Он неоднократно называл нашу страну "тиранией", а Президента Украины Владимира Зеленского – "марионеткой администрации Байдена".

Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото: Associated Press

После начала войны видео с Fox News, где работал Такер, стали чаще появляться в эфире российских медиа. К тому же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров одобрял работу канала, потому что, по его словам, "только Fox News пытается предложить альтернативную мысль".

Напомним, что в начале февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с российским президентом, где тот выдал, что хочет добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров. А также американский журналист высмеял слова Владимира Путина о "денацификации" Украины и отметил, что глава Кремля ведет себя, "как ребенок".