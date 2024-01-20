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Американському актору Болдвіну висунули нові звинувачення щодо вбивства Гатчінс

20 січня 2024 09:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Американському актору Болдвіну висунули нові звинувачення щодо вбивства Гатчінс
Американський актор Алек Болдвін. Фото: Profimedia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Американського актора Алека Болдвіна звинуватили в ненавмисному вбивстві української кінооператорки Галини Гатчінс. Основне звинувачення для актора — недбале поводження з реквізитним пістолетом.

Про це пише The Washington Post.

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В чому звинувачується актор

Зазначається, що вбивство сталося під час зйомки фільму "Іржа" в 2021 році. В документі йдеться про два пункти обвинувачення в ненавмисному вбивстві. 

Перший пункт — недбалість щодо поводження з реквізитною зброєю.

Другим обвинуваченням є спричинення смерті Гатчінс "з повним ігноруванням або байдужістю до безпеки інших".

Що відомо про трагічну подію

Голлівудський актор, 63-річний Алек Болдвін випадково застрелив під час зйомок операторку — 42-річну українку Галину Гатчінс. У мережі з'явилися перші фотографії Алека після трагічного інциденту.

Своєю чергою батько вбитої українки Анатолій Андросович заявив, що Алек Болдвін "частково винен" у загибелі оператора Галини Гатчінс, яка сталася на зйомках вестерну "Іржа". Він натиснув на курок, зробивши смертельний постріл.

Також родина українки Галини Гатчінс подала судовий позов проти актора Алека Болдвіна. Вони вимагали відшкодувати їм втрату.

США
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Алек Болдвін
Галина Гатчінс
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