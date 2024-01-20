Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Американскому актеру Болдвину выдвинули новые обвинения в убийстве Гатчинс arrow

Американскому актеру Болдвину выдвинули новые обвинения в убийстве Гатчинс

20 января 2024 09:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Американскому актеру Болдвину выдвинули новые обвинения в убийстве Гатчинс
Американский актер Алек Болдвин. Фото: Profimedia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Американский актер Алек Болдвин был обвинен в непреднамеренном убийстве украинской кинооператорки Галины Гатчинс. Основное обвинение для актера — небрежное обращение с реквизитным пистолетом.

Об этом пишет The Washington Post.

Читайте также:

В чем обвиняется актер

Отмечается, что убийство произошло во время съемки фильма "Ржавчина" в 2021 году. В документе говорится о двух пунктах обвинения в непреднамеренном убийстве.

Первый пункт — небрежность по обращению с реквизитным оружием.

Вторым обвинением является причинение смерти Хатчинс "с полным игнорированием или безразличием к безопасности других".

Что известно о трагическом событии

Голливудский актер, 63-летний Алек Болдвин случайно застрелил во время съемок оператора — 42-летнюю украинку Галину Гатчинс. В сети появились первые фотографии Алека после трагического инцидента.

В свою очередь отец убитой украинки Анатолий Андросович заявил, что Алек Болдвин "отчасти виноват" в гибели оператора Галины Гатчинс, которая произошла на съемках вестерна "Ржавчина". Он нажал на курок, произведя смертельный выстрел.

Также семья украинки Галины Гатчинс подала судебный иск против актера Алека Болдвина. Они потребовали возместить им утрату.

США
суд
убийство
фильм
актеры
Алек Болдуин
Галина Хатчинс
люди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме