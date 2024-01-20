Американскому актеру Болдвину выдвинули новые обвинения в убийстве Гатчинс

Американский актер Алек Болдвин. Фото: Profimedia

Американский актер Алек Болдвин был обвинен в непреднамеренном убийстве украинской кинооператорки Галины Гатчинс. Основное обвинение для актера — небрежное обращение с реквизитным пистолетом.

Об этом пишет The Washington Post.

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В чем обвиняется актер

Отмечается, что убийство произошло во время съемки фильма "Ржавчина" в 2021 году. В документе говорится о двух пунктах обвинения в непреднамеренном убийстве.

Первый пункт — небрежность по обращению с реквизитным оружием.

Вторым обвинением является причинение смерти Хатчинс "с полным игнорированием или безразличием к безопасности других".

Что известно о трагическом событии

Голливудский актер, 63-летний Алек Болдвин случайно застрелил во время съемок оператора — 42-летнюю украинку Галину Гатчинс. В сети появились первые фотографии Алека после трагического инцидента.

В свою очередь отец убитой украинки Анатолий Андросович заявил, что Алек Болдвин "отчасти виноват" в гибели оператора Галины Гатчинс, которая произошла на съемках вестерна "Ржавчина". Он нажал на курок, произведя смертельный выстрел.

Также семья украинки Галины Гатчинс подала судебный иск против актера Алека Болдвина. Они потребовали возместить им утрату.