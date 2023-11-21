Як Потап у минулому образив Приходько — співачка розповіла всю правду

Українська співачка Анастасія Приходько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Анастасія Приходько висловилася про відомого репера, продюсера й актора Потапа. Зокрема, популярна артистка розповіла про хейт на адресу заслуженого артиста України і згадала одну скандальну історію, яка пов’язана із ним.

Інтерв’ю з Анастасією Приходько можна подивитися на каналі ТСН в YouTube.

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Хейт на адресу Потапа

Відома виконавиця згадала, як вона вперше зустрілася з Потапом у Криму в 2011 році. Вона зазначила, що репер повинен сам розповісти про те, як він себе поводив у її бік, і підкреслила, що дає можливість йому детально це пояснити.

"Почалося це у далекому 2011 році в Криму, ми виступали на одному святі, і це перша зустріч у нас відбулася в готелі, потім в "Палаці "Україна"". Я кажу: "Я перша нікого ніколи не чіпаю". Якщо Потап знайде в собі сили і мужність розповісти, як він себе поводив неодноразово в мій бік, тоді я говоритиму про те, що відбулося. Але я даю йому можливість", — розповіла Анастасія Приходько.

Українська співачка Анастасія Приходько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Артистка згадала, що одного разу зробив український репер, коли був у Росії. Вона пояснила, що такі ситуації, які пов’язані з Потапом, були не один раз, і зазначила, що це ганьба для українського народа.

"Для мене було найжахливіше, коли він зняв штани у Кремлі і сказав: "Дякую, що ви нас приймаєте". Я вважаю, що він просто принизив усю Україну. Для мене це дуже образливий вчинок. І це було неодноразові його поїздки, зустрічі з росіянами, і те, що він зараз творить, каже, випускає. Я вважаю, що це ганьба, я не вважаю, що цей артист має їхати за кордон популяризувати Україну", — також додала українська співачка.

Поведінка Потапа останнім часом

Не так давно український репер почав дуже дивувати публіку, адже він розмістив відео, які точно не очікували побачити його шанувальники. Так, наприклад, на одному з відео Потап показав себе у душі, де співав під натиском води.

Також він ділився відео, на якому відповідав усім тим, хто постійно його критикує. Причому, зробив він це доволі різко, чим дуже шокував своїх підписників.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Анастасія Приходько згадала роки співпраці з Костянтином Меладзе.

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