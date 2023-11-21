Как Потап в прошлом обидел Приходько — певица рассказала всю правду

Украинская певица Анастасия Приходько на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Анастасия Приходько высказалась об известном рэпере, продюсере и актере Потапе. В частности, популярная артистка рассказала о хейте в адрес заслуженного артиста Украины и вспомнила одну скандальную историю, которая связана с ним.

Интервью с Анастасией Приходько можно посмотреть на канале ТСН в YouTube.

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Хейт в адрес Потапа

Известная исполнительница вспомнила, как впервые встретилась с Потапом в Крыму в 2011 году. Она отметила, что рэпер должен сам рассказать о том, как он себя вел в ее сторону, и подчеркнула, что дает ему возможность подробно это объяснить.

"Началось это в далеком 2011 году в Крыму, мы выступали на одном празднике, и это первая встреча у нас состоялась в отеле, потом во "Дворце "Украина"". Я говорю: "Я первая никого никогда не трогаю". Если Потап найдет в себе силы и мужество рассказать, как он себя вел неоднократно в мою сторону, тогда я буду говорить о том, что произошло. Но я даю ему возможность", — рассказала Анастасия Приходько.

Украинская певица Анастасия Приходько на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Артистка вспомнила, что однажды сделал украинский рэпер, когда был в России. Она объяснила, что такие ситуации, связанные с Потапом, были не раз, и отметила, что это позор для украинского народа.

"Для меня было самое ужасное, когда он снял штаны в Кремле и сказал: "Спасибо, что вы нас принимаете". Я считаю, что он просто унизил всю Украину. Для меня это очень обидный поступок. И это было неоднократные его поездки, встречи с россиянами, и то, что он сейчас творит, говорит, выпускает. Я считаю, что это позор, я не считаю, что этот артист должен ехать за границу популяризировать Украину", — также добавила украинская певица.

Поведение Потапа в последнее время

Не так давно украинский рэпер начал очень удивлять публику, ведь он разместил видео, которые точно не ожидали увидеть его поклонники. Так, например, на одном из видео Потап показал себя в душе, где пел под напором воды.

Также он делился видео, на котором отвечал всем, кто постоянно его критикует. Причем, сделал это довольно резко, чем очень шокировал своих подписчиков.

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