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Анатоліч вперше розповів, чому звільнився з популярного телеканалу

23 листопада 2023 09:10
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Стас Кожушко
Редактор
Анатоліч вперше розповів, чому звільнився з популярного телеканалу
Шоумен, блогер Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Під час повномасштабної війни чимало українських знаменитостей розповідають те, про що мовчали роками. Так, наприклад, шоумен Анатолій Анатоліч зізнався, чому свого часу пішов з популярного телеканалу "1+1".

Про це він розповів в програмі "Неймовірна правда про зірок".

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Чому Анатоліч пішов з "1+1"

Анатоліч дебютував в ролі ведучого ранкового шоу "Сніданок з 1+1" в березні 2013 року, а останній етер провів в липні 2017-го. Шоумен звільнився за власним бажанням.

"Мені набридло. Зараз відкрию таємницю, ніхто не знав. Мені запропонували взяти участь у "Танцях з зірками", тоді вони поверталися, щоб я брав участь як танцюрист. А я сказав, що не хочу. Я хотів би бути ведучим. Кажу: "Дайте мені балкон, я буду вести". Вони сказали: "Ні-ні, там буде Тіна Кароль, Юра (телеведучий Юрій Горбунов. — Ред.)". Тобто як перший склад ведучих. Я сказав: "Не буду танцювати, я не хочу".

Згодом Анатоліч пішов на ранкове шоу телеканалу "Прямий", але звільнився, бо програма стала занадто політизованою. Агресивний піар Петра Порошенка не сподобався Толічу. До речі, за словами шоумена, на телеканалі колишнього президента він отримував близько 4000 доларів.

Останнє ранкове шоу на каналі "Україна" закрили в липні 2022 року через повномасштабну війну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анатоліч прокоментував відео, на якому проводить захід російською мовою. Також ми розповідали, що Толіч показав ганьбу російського коміка, який потрапив до "Миротворця".

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