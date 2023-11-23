Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Анатолич впервые рассказал, почему уволился с популярного телеканала arrow

Анатолич впервые рассказал, почему уволился с популярного телеканала

23 ноября 2023 09:10
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Анатолич впервые рассказал, почему уволился с популярного телеканала
Шоумен, блогер Анатолий Анатолич. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Во время полномасштабной войны многие украинские знаменитости рассказывают то, о чем молчали годами. Так, например, шоумен Анатолий Анатолич признался, почему в свое время ушел с популярного телеканала "1+1".

Об этом он рассказал в программе "Неймовірна правда про зірок".

Читайте также:

Почему Анатолич ушел с "1+1"

Анатолич дебютировал в роли ведущего утреннего шоу "Сніданок з 1+1" в марте 2013 года, а последний эфир провел в июле 2017-го. Шоумен уволился по собственному желанию.

"Мне надоело. Сейчас открою тайну, никто не знал. Мне предложили принять участие в "Танцах со звездами", тогда они возвращались, чтобы я участвовал как танцор. А я сказал, что не хочу. Я хотел бы быть ведущим. Говорю: "Дайте мне балкон, я буду вести". Они сказали: "Нет-нет, там будет Тина Кароль, Юра (телеведущий Юрий Горбунов. — Ред.)". То есть как первый состав ведущих. Я сказал: "Не буду танцевать, я не хочу". .

Впоследствии Анатолич пошел на утреннее шоу телеканала "Прямий", но уволился, потому что программа стала слишком политизированной. Агрессивный пиар Петра Порошенко не понравился Толичу. Кстати, по словам шоумена, на телеканале бывшего президента он получал около 4000 долларов.

Последнее утреннее шоу на канале "Україна" закрыли в июле 2022 года из-за полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы писали, что Анатолич прокомментировал видео, на котором проводит мероприятие на русском языке. Также мы рассказывали, что Толич показал позор российского комика, попавшего в "Миротворец".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме