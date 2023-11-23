Анатолич впервые рассказал, почему уволился с популярного телеканала

Шоумен, блогер Анатолий Анатолич. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

Во время полномасштабной войны многие украинские знаменитости рассказывают то, о чем молчали годами. Так, например, шоумен Анатолий Анатолич признался, почему в свое время ушел с популярного телеканала "1+1".

Об этом он рассказал в программе "Неймовірна правда про зірок".

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Почему Анатолич ушел с "1+1"

Анатолич дебютировал в роли ведущего утреннего шоу "Сніданок з 1+1" в марте 2013 года, а последний эфир провел в июле 2017-го. Шоумен уволился по собственному желанию.

"Мне надоело. Сейчас открою тайну, никто не знал. Мне предложили принять участие в "Танцах со звездами", тогда они возвращались, чтобы я участвовал как танцор. А я сказал, что не хочу. Я хотел бы быть ведущим. Говорю: "Дайте мне балкон, я буду вести". Они сказали: "Нет-нет, там будет Тина Кароль, Юра (телеведущий Юрий Горбунов. — Ред.)". То есть как первый состав ведущих. Я сказал: "Не буду танцевать, я не хочу". .

Впоследствии Анатолич пошел на утреннее шоу телеканала "Прямий", но уволился, потому что программа стала слишком политизированной. Агрессивный пиар Петра Порошенко не понравился Толичу. Кстати, по словам шоумена, на телеканале бывшего президента он получал около 4000 долларов.

Последнее утреннее шоу на канале "Україна" закрыли в июле 2022 года из-за полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы писали, что Анатолич прокомментировал видео, на котором проводит мероприятие на русском языке. Также мы рассказывали, что Толич показал позор российского комика, попавшего в "Миротворец".