Антон Вельбой програв суд і винен сотні тисяч доларів музичному лейблу

Співак Антон Вельбой. Фото: instagram.com/a.wellboy

Співак Антон Вельбой програв суд проти музичного лейблу, з яким донедавна співпрацював, і тепер повинен заплатити компенсацію у розмірі 300 тисяч доларів за дострокове розірвання договору.

Про це повідомив юрист лейбла Papa Music Олександр Селіванов у Facebook.

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Все ще можна виправити

Минулого тижня щодо суду Papa Music з Антоном Вельбоєм зявилося перше рішення, і воно не на користь співака. Про це у своєму дописі докладно розповів юрист.

"Ну що, дуже радий повідомити, що хоча ще і не кінець, але все ж таки якийсь checkpoint досягнуто. Минулого тижня суд першої інстанції задовольнив позов лейблу "ПАПА МЬЮЗІК" до Антона Вельбоя та зобов’язав Антона сплатити компенсацію у розмірі 300 тис. доларів за дострокове розірвання договору", —розповів Олександр Селіванов.

Він наголосив, що протягом судового процесу мали купу неприємного досвіду з тим, як Антон Вельбой та його нинішній менеджмент веде справи.

"Неправдиві відповіді на адвокатські запити, фальшиві договори, наплювання на порушення авторських прав з метою проведення концертів та заробітку, прикривання порушень благодійністю, умовний шантаж — це все частина цього шляху", — поділився Селіванов.

Проте у цьому всьому лебл звинувачує не так Антона, як його теперішню продюсерку, з конфлікта з якою все і почалося. Більше того, співаку готові дати ще один шанс.

"Антон, а тобі бажаю приймати самостійні рішення. Все ще можна виправити. Ми всі люди", — написав юрист, який працював з Вельбоєм із самого початку його кар'єри.

Що передувало

Майже пів року тому співак Антон Вельбой розірвав ділові відносини з лейблом Papa music, який займався його кар'єрою два роки.

Співак Wellboy. Фото: instagram.com/a.wellboy

22-річний артист заявив, що працюватиме сам, а допомагатиме йому в цьому його колишня піар-директорка Марта Останкова.

Конфлікт із продюсеркою

З Останковою у продюсерського лейбла був великий конфлікт, тож Papa music були не згодні зі спонтанним рішенням співака працювати з нею. Через це спочатку продюсерський центр забрав сторінки Wellboy у соцмережах, на них виходили дописи і сторіс від ім'я Антона, у тому числі про Останкову.

Продюсерка Антона Вельбоя Марта Останкова. Фото: slukh.media

І хоча пізніше Instagram артисту віддали, лейбл все одно заявив, що подаватиме на нього до суду. Влітку повідомляли, нібито позови на Антона вже є.

Після припинення співпраці Вельбой продовжує виконувати хіти під новим сценічним ім’ям. Лейбл Papa Music своєю чергою продовжує випускати пісні, записані до скандалу, без прямої участі Антона.

Раніше власники лейблу Papa music заявляли, що інвестували у Wellboy 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишні продюсери співака презентували його новий кліп.

Також ми повідомляли, що Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям.