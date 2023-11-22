Антон Вельбой проиграл суд и должен сотни тысяч долларов музыкальному лейблу
Певец Антон Вельбой проиграл суд против музыкального лейбла, с которым недавно сотрудничал и теперь должен заплатить компенсацию в размере 300 тысяч долларов за досрочное расторжение договора.
Об этом сообщил юрист лейбла Papa Music Александр Селиванов в Facebook.
Все еще можно исправить
На прошлой неделе по суду Papa Music с Антоном Вельбоем появилось первое решение, и оно не в пользу певца. Об этом в своей публикации подробно рассказал юрист.
"Ну что, очень рад сообщить, что хотя еще и не конец, но все же какой-то checkpoint достигнут. На прошлой неделе суд первой инстанции удовлетворил иск лейбла "ПАПА МЬЮЗИК" к Антону Вельбою и обязал Антона оплатить компенсацию в размере 300 тыс. долларов за досрочное расторжение договора», — рассказал Александр Селиванов.
Он отметил, что в течение судебного процесса была куча неприятного опыта с тем, как Антон Вельбой и его нынешний менеджмент ведет дела.
"Ложные ответы на адвокатские запросы, фальшивые договоры, наплевательское отношение на нарушение авторских прав с целью проведения концертов и заработка, прикрытие нарушений благотворительностью, условный шантаж — это все часть этого пути", — поделился Селиванов.
Однако в этом всем лебл обвиняет не столько Антона, сколько его нынешнего продюсера, с конфликта с которой все и началось. Более того, певцу готовы дать еще один шанс.
"Антон, а тебе желаю принимать самостоятельные решения. Все еще можно исправить. Мы все люди", — написал юрист, который работал с Вельбоем с самого начала его карьеры.
Что предшествовало
Около полугода назад певец Антон Вельбой разорвал деловые отношения с лейблом Papa music, который занимался его карьерой два года.
22-летний артист заявил, что будет работать сам, а помогать ему в этом будет его бывшая пиар-директор Марта Останкова.
Конфликт с продюсером
С Останковой у продюсерского лейбла был большой конфликт, так что Papa music были не согласны со спонтанным решением певца работать с ней. Из-за этого сначала продюсерский центр забрал страницы Wellboy в соцсетях, на них выходили сообщения и от имени Антона, в том числе об Останковой.
И хотя позже Instagram артисту отдали, лейбл все равно заявил, что будет подавать на него в суд. Летом сообщали, что иски на Антона уже есть.
После прекращения сотрудничества Вельбой продолжает исполнять хиты под новым сценическим именем. Лейбл Papa Music в свою очередь продолжает выпускать песни, записанные до скандала, без прямого участия Антона.
Ранее владельцы лейбла Papa music заявляли, что инвестировали в Wellboy 200 тысяч долларов.
Напомним, ранее мы писали, что бывшие продюсеры певца представили его новый клип.
Также мы сообщали, что Антон Вельбой представил первый клип после скандала с продюсерами под новым именем.
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