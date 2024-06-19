Зірка Скаженого весілля Арам Арзуманян має судимість — чому актор мало не сів до вязниці

Арам Арзуманян має судимість — актор згадав, за що мало не сів до в'язниці
Український актор з вірменським корінням, комік і гуморист Арам Арзуманян дав інтерв'ю Славі Дьоміну. Зірка фільму "Скажене весілля" і серіалу "Скажені сусіди" згадав, за що його свого часу судили.
Інтерв’ю з Арамом Арзуманяном Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.
Арам Арзуманян про свою судимість
Відомий актор вірменського походження заявив, що його одного разу судили через бійку. Арам згадав одну неприємну ситуацію, яка сталася з ним у Мелітополі, коли він хотів вночі поїсти м’яса. Саме через цю ситуацію актора і судили.
"Був конфлікт, таксі не поділили в Мелітополі, їх троє було. Просто м’яса хотіли поїсти, а таксі не було. Вони їхали в тому напрямку, ми запропонували: "Давайте ми заплатимо за таксі, трохи тісно було, але всі ж пацани. Куди вам треба, а ми далі поїдемо на такси". І нам відповіли: "З такими, як ви, ми нікуди не поїдемо". І почалася у нас бійка", — згадує Арам Арзуманян.
Актор розповів, як саме його судили і скільки років йому дали за ту ситуацію в Мелітополі.
"Потім мене судили, це було умовно, чотири на два. Ти два роки відмічаєшся, але якщо якесь порушення, то чотири роки в тебе режиму вже є", — також розповів актор фільму "Скажене весілля".
Особисте життя і популярність Арама Арзуманяна
В українського актора є дружина Христина, з якою він у шлюбі вже понад 13 років. Пара разом виховує двох дітей — доньку Анаіт і сина Тиграна.
Арам Арзуманян отримав шалену популярність після того, як зіграв у таких фільмах і серіалах, як:
- Пацики
- Великі вуйки
- Скажене весілля
- Скажені сусіди
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