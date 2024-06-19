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Арам Арзуманян має судимість — актор згадав, за що мало не сів до в'язниці

19 червня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Зірка Скаженого весілля Арам Арзуманян має судимість — чому актор мало не сів до вязниці
Актор Арам Арзуманян на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український актор з вірменським корінням, комік і гуморист Арам Арзуманян дав інтерв'ю Славі Дьоміну. Зірка фільму "Скажене весілля" і серіалу "Скажені сусіди" згадав, за що його свого часу судили. 

Інтерв’ю з Арамом Арзуманяном Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Арам Арзуманян про свою судимість

Відомий актор вірменського походження заявив, що його одного разу судили через бійку. Арам згадав одну неприємну ситуацію, яка сталася з ним у Мелітополі, коли він хотів вночі поїсти м’яса. Саме через цю ситуацію актора і судили.

"Був конфлікт, таксі не поділили в Мелітополі, їх троє було. Просто м’яса хотіли поїсти, а таксі не було. Вони їхали в тому напрямку, ми запропонували: "Давайте ми заплатимо за таксі, трохи тісно було, але всі ж пацани. Куди вам треба, а ми далі поїдемо на такси". І нам відповіли: "З такими, як ви, ми нікуди не поїдемо". І почалася у нас бійка", — згадує Арам Арзуманян.

Арам Арзуманян и Слава Демин во время интервью
Арам Арзуманян і Слава Дьомін під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Актор розповів, як саме його судили і скільки років йому дали за ту ситуацію в Мелітополі.

"Потім мене судили, це було умовно, чотири на два. Ти два роки відмічаєшся, але якщо якесь порушення, то чотири роки в тебе режиму вже є", — також розповів актор фільму "Скажене весілля".

Особисте життя і популярність Арама Арзуманяна

В українського актора є дружина Христина, з якою він у шлюбі вже понад 13 років. Пара разом виховує двох дітей — доньку Анаіт і сина Тиграна.

Арам Арзуманян со своей женой Кристиной и двумя детьми
Арам Арзуманян зі своєю дружиною Христиною і двома дітьми. Фото: Instagram Арама Арзуманяна

Арам Арзуманян отримав шалену популярність після того, як зіграв у таких фільмах і серіалах, як:

  • Пацики
  • Великі вуйки
  • Скажене весілля
  • Скажені сусіди

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Арам Арзуманян озвучив головного героя нового мюзиклу. 

Раніше ми розповідали про те, що актор Арам Арзуманян знявся у кліпі молодої зірки TikTok.

Також ми повідомляли про те, що відомий актор Арам Арзуманян розповів, як його нещодавно запрошували до Росії. 

шоу-бізнес
Слава Дьомін
Арам Арзуманян
"Скажене весілля"

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