Зірка Скаженого весілля Арам Арзуманян має судимість — чому актор мало не сів до вязниці

Актор Арам Арзуманян на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор з вірменським корінням, комік і гуморист Арам Арзуманян дав інтерв'ю Славі Дьоміну. Зірка фільму "Скажене весілля" і серіалу "Скажені сусіди" згадав, за що його свого часу судили.

Інтерв’ю з Арамом Арзуманяном Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Арам Арзуманян про свою судимість

Відомий актор вірменського походження заявив, що його одного разу судили через бійку. Арам згадав одну неприємну ситуацію, яка сталася з ним у Мелітополі, коли він хотів вночі поїсти м’яса. Саме через цю ситуацію актора і судили.

"Був конфлікт, таксі не поділили в Мелітополі, їх троє було. Просто м’яса хотіли поїсти, а таксі не було. Вони їхали в тому напрямку, ми запропонували: "Давайте ми заплатимо за таксі, трохи тісно було, але всі ж пацани. Куди вам треба, а ми далі поїдемо на такси". І нам відповіли: "З такими, як ви, ми нікуди не поїдемо". І почалася у нас бійка", — згадує Арам Арзуманян.

Арам Арзуманян і Слава Дьомін під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Актор розповів, як саме його судили і скільки років йому дали за ту ситуацію в Мелітополі.

"Потім мене судили, це було умовно, чотири на два. Ти два роки відмічаєшся, але якщо якесь порушення, то чотири роки в тебе режиму вже є", — також розповів актор фільму "Скажене весілля".

Особисте життя і популярність Арама Арзуманяна

В українського актора є дружина Христина, з якою він у шлюбі вже понад 13 років. Пара разом виховує двох дітей — доньку Анаіт і сина Тиграна.

Арам Арзуманян зі своєю дружиною Христиною і двома дітьми. Фото: Instagram Арама Арзуманяна

Арам Арзуманян отримав шалену популярність після того, як зіграв у таких фільмах і серіалах, як:

Пацики

Великі вуйки

Скажене весілля

Скажені сусіди

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Арам Арзуманян озвучив головного героя нового мюзиклу.

Раніше ми розповідали про те, що актор Арам Арзуманян знявся у кліпі молодої зірки TikTok.

Також ми повідомляли про те, що відомий актор Арам Арзуманян розповів, як його нещодавно запрошували до Росії.