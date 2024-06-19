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Арам Арзуманян имеет судимость — актер вспомнил, за что чуть не сел в тюрьму

19 июня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Звезда Скаженого весілля Арам Арзуманян имеет судимость — почему актер чуть не сел в тюрьму
Актер Арам Арзуманян на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский актер с армянскими корнями, комик и юморист Арам Арзуманян дал интервью Славе Демину. Звезда фильма "Скажене весілля" и сериала "Скажені сусіди" вспомнил, за что его в свое время судили.

Интервью с Арамом Арзуманяном Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Арам Арзуманян о своей судимости

Известный актер армянского происхождения заявил, что его однажды судили из-за драки. Арам вспомнил одну неприятную ситуацию, которая произошла с ним в Мелитополе, когда он хотел ночью поесть мяса. Именно из-за этой ситуации актера и судили.

"Был конфликт, такси не поделили в Мелитополе, их трое было. Просто мяса хотели поесть, а такси не было. Они ехали в том направлении, мы предложили: "Давайте мы заплатим за такси, немного тесно было, но все же пацаны. Куда вам нужно, а мы дальше поедем на таксы". И нам ответили: "С такими, как вы, мы никуда не поедем". И началась у нас драка", — вспоминает Арам Арзуманян.

Арам Арзуманян и Слава Демин во время интервью
Арам Арзуманян и Слава Демин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Актер рассказал, как его судили и сколько лет ему дали за ту ситуацию в Мелитополе.

"Потом меня судили, это было условно, четыре на два. Ты два года отмечаешься, но если какое-то нарушение, то четыре года у тебя режима уже есть", — также рассказал актер фильма "Скажене весілля".

Личная жизнь и популярность Арама Арзуманяна

У украинского актера есть жена Кристина, с которой он в браке уже более 13 лет. Пара вместе воспитывает двоих детей — дочь Анаит и сына Тиграна.

Арам Арзуманян со своей женой Кристиной и двумя детьми
Арам Арзуманян со своей супругой Кристиной и двумя детьми. Фото: Instagram Арама Арзуманяна

Арам Арзуманян получил безумную популярность после того, как сыграл в таких фильмах и сериалах, как:

  • Пацики
  • Великі вуйки
  • Скажене весілля
  • Скажені сусіди

Напомним, что мы писали о том, что украинский актер Арам Арзуманян озвучил главного героя нового мюзикла.

Ранее мы рассказывали, что актер Арам Арзуманян снялся в клипе молодой звезды TikTok.

Также мы сообщали о том, что известный актер Арам Арзуманян рассказал, как его недавно приглашали в Россию.

шоу-бизнес
Слава Демин
Арам Арзуманян
"Скажене весілля"

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