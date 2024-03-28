Астаф'єва таємно вийшла заміж ---блогер Беспалов

Блогерка, модель Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва довгий час приховує своє особисте життя та стало відомо про те, що зірка вже довгий час заміжня. Обранець зірки на більше ніж 10 років молодший, він її дуже любить та оберігає.

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.

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Даша Астаф'єва таємно вийшла заміж

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, зірка залишилась в Україні, готувала для територіальної оборони Києва та досі волонтерить та допомагає військовим.

Попри активне громадське життя, нічого не відомо про особисте життя Астаф'євої. За час війни багато зіркових пар розлучилися або завели дітей, а співачка у деяких інтерв'ю лише натякала не те, що її обранець молодший за неї.

Завдяки інформації інсайдера стало відомо, що зірка таємно вийшла заміж за чоловіка, який більше ніж на 10 років її молодший.

Попри юний вік, коханий робить Астаф'єву щасливою, піклується про неї та оберігає. Окрім того, її обранець із заможної родини і молодята насолоджуються життям у достатку.

"Після складних відносин минулих років Астафʼєва приховує все, що повʼязано з особистим. Можна зрозуміти… Їй в багатьох питаннях пощастило, окрім чоловіків. Проте зараз Даша щаслива в офіційному шлюбі з молодим хлопцем, який на 10+ років молодший за неї. Він обожнює свою дружину і дуже піклується. Вони як лід і полумʼя, але гармонійно доповнюють одне одного", – йдеться у повідомленні.

Після початку війни, разом із коханим Астаф'єва запустила спільний бізнес-проєкт — книжковий додаток UnderBooks, в якому вони працюють над популяризацією української літературу. Зірка озвучує твори українських письменників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Даша Астаф’єва почувала себе непривабливою порівняно із своїми подругами. Також співачка Астаф'єва підігріла чутки про роман з Дурнєвим.