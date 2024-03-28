Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Астафьева тайно вышла замуж за богача на 10 лет младше её — блогер arrow

Астафьева тайно вышла замуж за богача на 10 лет младше её — блогер

28 марта 2024 13:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Астафьева тайно вышла замуж ---блогер Беспалов
Блоггерша, модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева долгое время скрывает свою личную жизнь и стало известно о том, что звезда уже долгое время замужем. Избранник звезды на 10 лет младше, очень её любит и оберегает.

Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

Читайте также:

Даша Астафьева тайно вышла замуж

После начала полномасштабного вторжения РФ звезда осталась в Украине, готовила для территориальной обороны Киева и до сих пор волонтерит и помогает военным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Astafieva (@da_astafieva)

Несмотря на активную общественную жизнь, ничего не известно о личной жизни Астафьевой. За время войны многие звездные пары развелись или завели детей, а певица в некоторых интервью лишь намекала не то, что ее избранник младше ее.

Благодаря информации инсайдера стало известно, что звезда тайно вышла замуж за мужчину, более чем на 10 лет её младше.

Несмотря на юный возраст, любимый делает Астафьеву счастливой, заботится о ней и оберегает. Кроме того, ее избранник из богатой семьи и молодожены наслаждаются жизнью в изобилии.

"После сложных отношений прошлых лет Астафьева скрывает все, что связано с личным. Можно понять... Ей во многих вопросах повезло, кроме мужчин. Зато сейчас Даша счастлива в официальном браке с молодым парнем, который на 10+ лет младше её. Он обожает свою жену и очень заботится. Они как лед и пламя, но гармонично дополняют друг друга", — говорится в сообщении.

После начала войны вместе с любимым Астафьева запустила совместный бизнес-проект — книжное приложение UnderBooks, в котором они работают над популяризацией украинской литературы. Звезда озвучивает произведения украинских писателей.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Даша Астафьева чувствовала себя непривлекательной по сравнению со своими подругами. Также певица Астафьева подогрела слухи о романе с Дурневым.

свадьба
Даша Астафьева
отношения
шоу-бизнес
Любовь
украинские звезды
мужчины
Богдан Беспалов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ