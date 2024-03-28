Астафьева тайно вышла замуж ---блогер Беспалов

Блоггерша, модель Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева долгое время скрывает свою личную жизнь и стало известно о том, что звезда уже долгое время замужем. Избранник звезды на 10 лет младше, очень её любит и оберегает.

Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

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Даша Астафьева тайно вышла замуж

После начала полномасштабного вторжения РФ звезда осталась в Украине, готовила для территориальной обороны Киева и до сих пор волонтерит и помогает военным.

Несмотря на активную общественную жизнь, ничего не известно о личной жизни Астафьевой. За время войны многие звездные пары развелись или завели детей, а певица в некоторых интервью лишь намекала не то, что ее избранник младше ее.

Благодаря информации инсайдера стало известно, что звезда тайно вышла замуж за мужчину, более чем на 10 лет её младше.

Несмотря на юный возраст, любимый делает Астафьеву счастливой, заботится о ней и оберегает. Кроме того, ее избранник из богатой семьи и молодожены наслаждаются жизнью в изобилии.

"После сложных отношений прошлых лет Астафьева скрывает все, что связано с личным. Можно понять... Ей во многих вопросах повезло, кроме мужчин. Зато сейчас Даша счастлива в официальном браке с молодым парнем, который на 10+ лет младше её. Он обожает свою жену и очень заботится. Они как лед и пламя, но гармонично дополняют друг друга", — говорится в сообщении.

После начала войны вместе с любимым Астафьева запустила совместный бизнес-проект — книжное приложение UnderBooks, в котором они работают над популяризацией украинской литературы. Звезда озвучивает произведения украинских писателей.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Даша Астафьева чувствовала себя непривлекательной по сравнению со своими подругами. Также певица Астафьева подогрела слухи о романе с Дурневым.