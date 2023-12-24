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Астаф'єва звернулась до українців, які зустрічають Різдво без рідних

24 грудня 2023 19:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Астаф'єва звернулась до українців, які зустрічають Різдво без рідних
Блогерка Даша Астаф'єва. Фото: Instagram/da_astafieva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Багато українців сьогодні не сидять за святковим столом на Святвечір. В деяких, зокрема і через повномасштабну війну, вже не має рідних. Також, деякі українці живуть в окупації, інші ж на фронті борються з росіянами. Саме до тих, хто зустрічає Різдво без близьких, звернулась блогерка Даша Астаф’єва.

Відповідна публікації з’явилась в її Instagram.

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Колишня учасниця гурту Nikita зауважила, що коли бачить ялинки, різдвяні свічки, неймовірні вишиті скатертини, якими накриватимуть стіл — вона постійно думає лише про одне.

"Скільки ж українців зустрічатимуть ці свята без рідних. Це тисячі спорожнілих будинків. У когось поряд не буде батька, бо він зараз на фронті. Комусь не обійняти дружину, яка живе з дитиною за кордоном. Хтось не зможе поцілувати доньку, обійняти друга, відкрити подарунок від мами. А наші воїни… Що вони відчувають зараз замість святкового передчуття?".

За словами Даші, людей розділяють тисячі кілометрів і навіть різні світи. Це горе втрати не вилікує час. Пройдуть роки, зміняться обставини, але це Різдво без рідних, впевнена Астаф’єва, викарбується товстим шрамом.

"Новорічні свята тепер для мене інші — сповнені вдячності та скорботи. Вони тихі та позбавлені мішури. Традиції на Святвечір розмовляти тихцем та виголошувати молитву актуальні як ніколи за наші часи", — продовжила Даша.

Також Астаф’єва зауважила — на темному небі обов'язково зійде перша зірка й освітить наш шлях, а ніч скінчиться.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто першими з українських знаменитостей привітав з Різдвом. Також ми розповідали, що народна синоптикиня Діденко попередила про різкі зміни в різдвяній погоді.

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