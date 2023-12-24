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Астафьева обратилась к украинцам, встречающим Рождество без родных

24 декабря 2023 19:55
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Стас Кожушко
Редактор
Астафьева обратилась к украинцам, встречающим Рождество без родных
Блогер Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Многие украинцы сегодня не сидят за праздничным столом на Сочельник. У некоторых, в том числе и из-за полномасштабной войны, уже нет родных. Также некоторые украинцы живут в оккупации, другие же на фронте борются с россиянами. Именно к тем, кто встречает Рождество без близких, обратилась блогер Даша Астафьева.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Бывшая участница группы Nikita отметила, что когда видит елки, рождественские свечи, невероятные вышитые скатерти, которыми будут накрывать стол, она постоянно думает только об одном.

"Сколько же украинцев будут встречать эти праздники без родных. Это тысячи опустевших домов. У кого-то рядом не будет отца, потому что он сейчас на фронте. Кому-то не обнять жену, которая живет с ребенком за границей. Кто-то не сможет поцеловать дочь, обнять друга, открыть подарок от мамы. А наши воины… Что они испытывают сейчас вместо праздничного предчувствия?"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Astafieva (@da_astafieva)

По словам Даши, людей разделяют тысячи километров и даже разные миры. Это горе утраты не вылечит время. Пройдут годы, изменятся обстоятельства, но это Рождество без родных, уверена Астафьева, отчеканено толстым шрамом.

"Новогодние праздники теперь для меня другие — полны благодарности и скорби. Они тихие и лишенные мишуры. Традиции на Сочельник разговаривать тихо и произносить молитву актуальны как никогда в наше время", — продолжила Даша.

Также Астафьева заметила, что на темном небе обязательно сойдет первая звезда и осветит наш путь, а ночь кончится.

Напомним, ранее мы писали, кто первым из украинских знаменитостей поздравил с Рождеством. Также мы рассказывали, что народный синоптик Диденко предупредила о резких изменениях в рождественской погоде.

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