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Барбі-супермодель — Клаудія Шиффер продемонструвала власну ляльку у легендарній сукні

2 грудня 2023 15:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Барбі-супермодель: Клаудія Шиффер продемонструвала власну ляльку у легендарній сукні
Модель Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Клаудія Шиффер представила власну ляльку Барбі. Супермодель 1990-х зізналася, що нарешті її мрія, якій майже 50 років, здійснилася.

Про це вона написала у своїй соціальній мережі.

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Клаудія Шиффер показала свою Барбі-копію

Компанія Mattel випустила ляльку Барбі у вигляді Клаудії Шиффер. Бренд одягнув ляльку в один із культових нарядів німецької супермоделі. Барбі, яка вийшла днями у продаж, одягнена в бірюзову сукню, яку 53-річна Шиффер носила на подіумі під час показу Atelier Versace осінньо-зимової колекції 1994 року.

 

 

Модель Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Модель Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

 

Барбі копія Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Барбі копія Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

 

Барбі копія Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Барбі копія Клаудія Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Клаудія Шиффер 16 разів фотографувалася для обкладинки Vogue і була моделлю для модних брендів високого класу в 1990-х роках.

"Мої перші спогади — це гра з Барбі і бажання бути такою ж, як вона. За півстоліття компанія Mattel здійснила мою мрію, створивши ляльку копію мене. Я сподіваюся, що моя лялька зможе надихнути всіх шанувальників мріяти широко та слідувати своїм захопленням", — сказала Шиффер.

Mattel не вперше створює ляльку Барбі, натхненну Шиффер. У 2017 році вони виготовили унікальну ляльку на честь 30-річчя її кар’єри та випуску її автобіографії. У 2020 році створили ще одну ляльку, щоб відсвяткувати її 50-річчя.

Нагадаємо, "Барбі" Марго Роббі продемонструвала жіночні форми у купальнику.

Раніше у мережі з'явилось кумедне відео співів Раяна Ґослінґа на зйомках "Барбі".

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