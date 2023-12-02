Барби-супермодель — Клаудия Шиффер продемонстрировала собственную куклу в легендарном платье
Модель Клаудия Шиффер представила свою куклу Барби. Супермодель 1990-х призналась, что наконец-то ее мечта, которой почти 50 лет, сбылась.
Об этом она написала в своей социальной сети.
Клаудия Шиффер показала свою Барби-копию
Компания Mattel выпустила куклу Барби в виде Клаудии Шиффер. Бренд одел куклу в одно из культовых платьев немецкой супермодели. Барби, поступившая на днях в продажу, одета в бирюзовое платье, которое 53-летняя Шиффер носила на подиуме во время показа Atelier Versace осенне-зимней коллекции 1994 года.
Клаудия Шиффер 16 раз фотографировалась для обложки Vogue и являлась моделью модных брендов класса люкс в 1990-х годах.
"Мои первые воспоминания — это игра с Барби и желание быть такой же, как она. За полвека компания Mattel осуществила мою мечту, создав куклу копию меня. Я надеюсь, что моя кукла сможет вдохновить всех поклонников мечтать широко и следовать своим желаниям", — сказала Шиффер.
Mattel не в первый раз создает куклу Барби, вдохновленную Шиффер. В 2017 году они изготовили уникальную куклу в честь 30-летия ее карьеры и выпуска ее автобиографии. В 2020 году была создана еще одна кукла, чтобы отпраздновать ее 50-летие.
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