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Барби-супермодель — Клаудия Шиффер продемонстрировала собственную куклу в легендарном платье

2 декабря 2023 15:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Барби-супермодель: Клаудия Шиффер продемонстрировала собственную куклу в легендарном платье
Модель Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Клаудия Шиффер представила свою куклу Барби. Супермодель 1990-х призналась, что наконец-то ее мечта, которой почти 50 лет, сбылась.

Об этом она написала в своей социальной сети.

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Клаудия Шиффер показала свою Барби-копию

Компания Mattel выпустила куклу Барби в виде Клаудии Шиффер. Бренд одел куклу в одно из культовых платьев немецкой супермодели. Барби, поступившая на днях в продажу, одета в бирюзовое платье, которое 53-летняя Шиффер носила на подиуме во время показа Atelier Versace осенне-зимней коллекции 1994 года.

 

 

Модель Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Модель Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

 

Барби-копия Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Барби-копия Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

 

Барби-копия Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
Барби-копия Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Клаудия Шиффер 16 раз фотографировалась для обложки Vogue и являлась моделью модных брендов класса люкс в 1990-х годах.

"Мои первые воспоминания — это игра с Барби и желание быть такой же, как она. За полвека компания Mattel осуществила мою мечту, создав куклу копию меня. Я надеюсь, что моя кукла сможет вдохновить всех поклонников мечтать широко и следовать своим желаниям", — сказала Шиффер.

Mattel не в первый раз создает куклу Барби, вдохновленную Шиффер. В 2017 году они изготовили уникальную куклу в честь 30-летия ее карьеры и выпуска ее автобиографии. В 2020 году была создана еще одна кукла, чтобы отпраздновать ее 50-летие.

Напомним, "Барби" Марго Робби продемонстрировала женственные формы в купальнике.

Ранее в сети появилось забавное видео пения Райана Гослинга на съемках "Барби".

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