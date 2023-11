Барських, Птушкін та Раміна оцінили фільм Бадоєва про злочини росіян в Україні

Співак Макс Барських на показі документального проєкту "Довга доба". Фото: менеджмент проєкту.

У 10 річницю Революції Гідності та Свободи, 21 листопада, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, що знаходиться у будівлі Батьківщини матері, відбувся закритий допрем'єрний показ довгоочікуваного документального проєкту Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга Доба". До створення кінострічки долучилися 12 тис українців, які фільмували російські злочини на свої телефони.

За підтримки Офісу Президента України, Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні в символічну дату 21 листопада відбувся допрем'єрний показ фільму "Довга Доба". На презентації були присутні Голова Представництва НАТО в Україні Карен МакТір, посли майже всіх Європейських держав та держав-партнерів, Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, командувач Національної Гвардії України Олександр Півненко, Голова Національної поліції України Іван Вигівський, ВО міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, заступник Голови ДСНС Володимир Демчук, ведуча ТСН Тиждень Алла Мазур, Антон Птушкін, Макс Барських, Євген Синельников, Раміна Есхакзай, Ігор Лаченков, українські воєнні фотографи Костянтин і Влада Ліберови та багато інших гостей. Висвітлювали подію такі відомі світові видання як The New York Times, The Financial Times, Deutsche Welle, Kyodo News та інші.

"Цей фільм створювали 12 тисяч українців. Навіть з окупованих міст, під час перших місяців війни, ми збирали маленькі шматочки відео. Я дуже дякую нашим партнерам, телеканалу "1+1 Україна", тому що саме завдяки довірі до цього каналу люди дуже завзято відправляли свої найінтимніші матеріали. Цей фільм — це капсула часу, це свідчення. Він зроблений для того, щоб ніхто і ніколи не переписав нашу історію, щоб ніхто і ніколи не зміг сказати, що було якось по-іншому. Для мене дуже важливо, аби цю стрічку побачили люди з інших країн і почули голоси українців. Ми нічого не знімали, все що сьогодні ви побачите на екрані, є документом", — наголосив режисер Алан Бадоєв.

Показ розпочався з хвилини мовчання, а на фінальному саундтреку гості довго аплодували стоячи. Люди виходили із зали зі сльозами на очах та ділились один з одним своїми емоціями. В холі були представлені світлини з кадрами фільму та стенд з розбитими мобільними телефонами, які українці надсилали через волонтерів, аби задокументувати частинку власної історії.

"Я відомий, як кліпмейкер. Зазвичай я роблю щось дуже красиве та добре. Намагаюсь ділитись з глядачем красою цього світу. Сьогодні ви прийшли на документальну стрічку про війну. Це досить складний шлях для моєї психіки. Я це зробив, тому що я не міг мовчати. Мені здавалось, що світ обов'язково втомиться і потрібно мати потужну відповідь на цю втому. Тому мій шлях зрозумілий. Від чогось дуже красивого, до чогось дуже темного. Бо війна - це завжди темрява. Єдине, що тримає — це людяність та вчинки людей", — відверто поділився Алан Бадоєв.

