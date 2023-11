Барских, Птушкин и Рамина оценили фильм Бадоева о преступлениях россиян в Украине

Певец Макс Барских на показе документального проекта Довга доба. Фото: менеджмент проекта.

В 10-ю годовщину Революции Достоинства и Свободы, 21 ноября, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, находящемся в здании Родины матери, состоялся закрытый допремьерный показ долгожданного документального проекта Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга Доба". К созданию киноленты присоединились 12 тысяч украинцев, которые снимали российские преступления на свои телефоны.

При поддержке Офиса Президента Украины, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по кино совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне в символическую дату 21 ноября состоялся допремьерный показ фильма "Довга Доба". На презентации присутствовали Представительство НАТО в Украине Карен МакТир, послы почти всех Европейских государств и государств-партнеров, Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, командующий Национальной Гвардией Украины Александр Пивненко, Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский, ВО министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, заместитель Председателя ГСЧС Владимир Демчук, ведущая ТСН Неделя Алла Мазур, Антон Птушкин, Макс Барских, Евгений Синельников, Рамина Эсхакзай, Игорь Лаченков, украинские военные фотографы Константин и Влада Либеровы и многие другие гости. Освещали событие такие известные мировые издания как The New York Times, The Financial Times, Deutsche Welle, Kyodo News и другие.

"Этот фильм создавали 12 тысяч украинцев. Даже из оккупированных городов, во время первых месяцев войны, мы собирали маленькие кусочки видео. Я очень благодарю наших партнеров, телеканала "1+1 Украина", потому что именно благодаря доверию к этому каналу люди очень упорно отправляли свои самые интимные материалы: этот фильм — это капсула времени, это свидетельство, сделанное для того, чтобы никто и никогда не переписал нашу историю, чтобы никто и никогда не смог сказать, что было как-то по-другому. Для меня очень важно, чтобы эту картину увидели люди из других стран и услышали голоса украинцев. Мы ничего не снимали, все, что сегодня вы увидите на экране, является документом", — подчеркнул режиссер Алан Бадоев.

Показ начался с минуты молчания, а на финальном саундтреке гости долго хлопали стоя. Люди выходили из зала со слезами на глазах и делились друг с другом своими эмоциями. В холле были представлены фотографии с кадрами фильма и стенд с разбитыми мобильными телефонами, которые украинцы посылали через волонтеров, чтобы задокументировать часть собственной истории.

"Я известен как клипмейкер. Обычно я делаю что-то очень красивое. Пытаюсь делиться со зрителем красотой этого мира. Сегодня вы пришли на документальную ленту о войне. Это достаточно сложный путь для моей психики. Я это сделал, потому что я не мог. молчать. Мне казалось, что мир обязательно устанет и нужно иметь мощный ответ на эту усталость. Поэтому мой путь понятен. От чего-то очень красивого, до чего-то очень темного. Ибо война — это всегда тьма. Единственное, что держит — это человечность и поступки людей", — откровенно поделился Алан Бадоев.

