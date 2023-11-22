Барских, Птушкин и Рамина оценили фильм Бадоева о преступлениях россиян в Украине
В 10-ю годовщину Революции Достоинства и Свободы, 21 ноября, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, находящемся в здании Родины матери, состоялся закрытый допремьерный показ долгожданного документального проекта Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга Доба". К созданию киноленты присоединились 12 тысяч украинцев, которые снимали российские преступления на свои телефоны.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.
Алан Бадоев презентовал документальный фильм "Довга доба"
При поддержке Офиса Президента Украины, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по кино совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне в символическую дату 21 ноября состоялся допремьерный показ фильма "Довга Доба". На презентации присутствовали Представительство НАТО в Украине Карен МакТир, послы почти всех Европейских государств и государств-партнеров, Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, командующий Национальной Гвардией Украины Александр Пивненко, Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский, ВО министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, заместитель Председателя ГСЧС Владимир Демчук, ведущая ТСН Неделя Алла Мазур, Антон Птушкин, Макс Барских, Евгений Синельников, Рамина Эсхакзай, Игорь Лаченков, украинские военные фотографы Константин и Влада Либеровы и многие другие гости. Освещали событие такие известные мировые издания как The New York Times, The Financial Times, Deutsche Welle, Kyodo News и другие.
"Этот фильм создавали 12 тысяч украинцев. Даже из оккупированных городов, во время первых месяцев войны, мы собирали маленькие кусочки видео. Я очень благодарю наших партнеров, телеканала "1+1 Украина", потому что именно благодаря доверию к этому каналу люди очень упорно отправляли свои самые интимные материалы: этот фильм — это капсула времени, это свидетельство, сделанное для того, чтобы никто и никогда не переписал нашу историю, чтобы никто и никогда не смог сказать, что было как-то по-другому. Для меня очень важно, чтобы эту картину увидели люди из других стран и услышали голоса украинцев. Мы ничего не снимали, все, что сегодня вы увидите на экране, является документом", — подчеркнул режиссер Алан Бадоев.
Показ начался с минуты молчания, а на финальном саундтреке гости долго хлопали стоя. Люди выходили из зала со слезами на глазах и делились друг с другом своими эмоциями. В холле были представлены фотографии с кадрами фильма и стенд с разбитыми мобильными телефонами, которые украинцы посылали через волонтеров, чтобы задокументировать часть собственной истории.
"Я известен как клипмейкер. Обычно я делаю что-то очень красивое. Пытаюсь делиться со зрителем красотой этого мира. Сегодня вы пришли на документальную ленту о войне. Это достаточно сложный путь для моей психики. Я это сделал, потому что я не мог. молчать. Мне казалось, что мир обязательно устанет и нужно иметь мощный ответ на эту усталость. Поэтому мой путь понятен. От чего-то очень красивого, до чего-то очень темного. Ибо война — это всегда тьма. Единственное, что держит — это человечность и поступки людей", — откровенно поделился Алан Бадоев.
Напомним, Алан Бадоев рассказал, когда покажет фильм о преступлениях россиян и на что уйдут деньги от продажи билетов.
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