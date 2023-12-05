Батько Брітні Спірс втратив ногу

Співачка Брітні Спірс із батьком. Фото: instagram.com/pagesix/

Батькові Брітні Спірс Джеймі місяць тому ампутували ногу, і він "погано почувається". Зіркова донька, незважаючи на давній конфлікт, хоче навідати батька.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Брітні Спірс планує налагодити стосунки з батьками після скандалу з опікунством

Після багаторічного скандалу навколо опікунства батьками над Бртіні Спірс робить перші кроки для возз'єднання з родиною. Зірка вже зустрілася з мамою у свій день народження, тепер артистка планує навідати батька, який потрапив до лікарні.

"У Джеймі була сильна інфекція в одній з його ніг, через що він тижнями пролежав у лікарні. Він переніс 5 невдалих операцій, щоб стримати інфекцію, і лікарі вирішили, що єдиним способом врятувати життя є ампутація", — ділиться інсайдер.

Брітні почала бачитися зі своєю матір’ю Лінн, і тепер є надія, що вона зможе почати відновлювати свої проблемні стосунки з батьком. Відомо, що незалежно від того, що сталося, вона все ще сумує за ним, і він не таїть ніякої образи.

Батько співачки, Джеймі, боровся з алкоголізмом

"У нього були й інші захворювання, і він був пригнічений через потік критики щодо того, як він поводився під час опікунства, що він вважає страшенно несправедливим. Джеймі переїхав з Луїзіани, щоб піклуватися про свою доньку ще в 2007 році. Багато людей, які тоді були залучені, кажуть, що Джеймі, можливо, врятував життя Брітні", — розповідє джерело з оточення зірки.

Джеймі повернувся до своєї молодшої доньки Джеймі Лінн у її новозбудований будинок в Луїзіані після чергової невдалої реабілітації від алкоголізму. Джеймі, чию тривалу боротьбу з випивкою вперше описала його колишня дружина Лінн у своїй книзі "Крізь шторм" 2008 року, поїхав з реабілітаційного центру у липні після завершення 30-денної програми, за словами інсайдера родини Спірс, батько співачки з того часу намагався залишатися тверезим.

Джерело повідомило, що батько Брітні живе в гостьовому будинку на території Джеймі Лінн у Хаммонді, штат Луїзіана, з її чоловіком Джеймі Вотсоном і їхніми доньками, п’ятирічною Айві та 15-річною Медді.

У 2008 році Джеймі взяв повний контроль над життям Брітні, коли став її опікуном після психічного зриву в її будинку на Малхолланд-драйв у Беверлі-Хіллз, Каліфорнія. У 2014 році Брітні сказала судді, що вона підозрює, що її батько знову п'є. Його адвокат тоді це заперечував. У 2018 році у Джеймі стався розрив товстої кишки. За даними World Journal of Emergency Surgery, цей стан може бути спричинений роками вживання алкоголю.

"Пару місяців тому мій батько був госпіталізований і ледь не помер. Ми всі дуже вдячні, що він вийшов із ситуації живим, але попереду у нього ще довгий шлях", — написала тоді Брітні у Twitter.

Співачка скасувала свої концерти в Лас-Вегасі, щоб доглядати за батьком.

Нагадаємо, Джастін Тімберлейк вперше з'явився на червоній доріжці після скандальних мемуарів Брітні Спірс.

Раніше Періс Гілтон приміряла легендарний образ Брітні Спірс з нагоди Гелловіна.