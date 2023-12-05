Отец Бритни Спирс лишился ноги

Певица Бритни Спирс с отцом. Фото: instagram.com/pagesix/

Отцу Бритни Спирс Джейми месяц назад ампутировали ногу, и он "плохо чувствует себя". Звездная дочь, несмотря на недавний конфликт, хочет проведать отца.

Об этом пишет Daily Mail.

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После многолетнего скандала об опекунстве, Бртини Спирс делает первые шаги к воссоединению с семьей. Звезда уже встретилась с мамой в свой день рождения, теперь артистка планирует посетить отца, попавшего в больницу.

"У Джейми была сильная инфекция ноги, из-за чего он неделями пролежал в больнице. Он перенес 5 неудачных операций, чтобы сдержать инфекцию, и врачи решили, что единственным способом спасти ситуацию — ампутация", — делится инсайдер.

Бритни стала видеться со своей матерью Линн, и теперь есть надежда, что она сможет начать восстанавливать свои проблемные отношения с отцом. Известно, что независимо от случившегося, она все еще скучает по нему, и он не таит никакого обиды.

Отец певицы, Джейми, боролся с алкоголизмом

"У него были и другие заболевания, и он был подавлен из-за потока критики относительно того, как он вел себя во время опекунства, что он считает ужасно несправедливым. Джейми переехал из Луизианы, чтобы заботиться о своей дочери еще в 2007 году. Многие люди, которые тогда были привлечены, говорят, что Джейми, возможно, спас жизнь Бритни", — рассказывает источник из окружения звезды.

Джейми вернулся к своей младшей дочери Джейми Линн в ее новый дом в Луизиане после очередной неудачной реабилитации от алкоголизма. Джейми, чью длительную борьбу с выпивкой впервые описала его бывшая жена Линн в своей книге "Сквозь шторм" в 2008 году, уехал из реабилитационного центра в июле после завершения 30-дневной программы. По словам инсайдера семьи Спирс, отец певицы с тех пор пытался оставаться трезвым.

Источник сообщил, что отец Бритни живет в гостевом доме на территории Джейми Линн в Хаммонде, штат Луизиана, с ее мужем Джейми Уотсоном и их дочерьми, пятилетней Айви и 15-летней Мэдди.

В 2008 году Джейми взял полный контроль над жизнью Бритни, когда стал ее опекуном после психического срыва в ее доме на Малхолланд-Драйв в Беверли-Хиллз, Калифорния. В 2014 году Бритни сказала судье, что она подозревает, что ее отец снова пьет. Его адвокат тогда это отрицал. В 2018 году у Джейми произошел разрыв толстой кишки. По данным World Journal of Emergency Surgery, это состояние может быть вызвано годами употребления алкоголя.

"Пару месяцев назад мой отец был госпитализирован и чуть не умер. Мы все очень благодарны за то, что он выжил, но впереди у него еще долгий путь", — написала тогда Бритни в Twitter.

Певица отменила свои концерты в Лас-Вегасе, чтобы ухаживать за отцом.

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