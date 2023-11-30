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Бейонсе з новою зачіскою закрила рот хейтерам, які звинувачували її у расизмі

30 листопада 2023 09:53
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Бейонсе з новою зачіскою закрила рот хейтерам, які звинувачували її у расизмі
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Бейонсе опублікувала фото, на яких вона платинова білявка. Це сприйняли як відповідь на нещодавній хейт у її бік щодо образу на допрем'єрному показі свого фільму. 

Фото опублікувала в Instagram.

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Відповідь хейтерам 

Напередодні поп-діва Бейонсе відвідала допрем'єрний показ свого концертного фільму Renaissance і з'явилася на ньому у шикарній сріблястій сукні від Versace, з довгим волоссям кольору платиновий блонд і незвично світлою шкірою. 

 

Саме через зміну кольору волосся і шкіри зірка нарвалася на хейт. На неї накинулися через те, що вона не поважає те, ким вона, є і хоче бути "білою" жінкою. 

На захист Бейонсе стала її мама, яка залишила гнівний коментар у відповідь на думку одного з хейтерів. 

"Вона знімає фільм під назвою Renaissance, де вся тема — срібло: срібне волосся, срібний килим, срібна сукня, а ви, ідіоти, вирішили, що вона відбілює шкіру? Мені набридло, що люди нападають на неї", — висказалася мати співачки 68-річна Тіна Ноулз.

Проте відреагувала на хейт і сама Бейонсе. Вона не стала нічого доводити, а просто опублікувала ще більше фото з новою платиновою зачіскою, яка так зачепила хейтерів. Проте на світлинах вона вже зі звичним кольором шкіри. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Також на деяких з фото зірка позує зі своїм чоловіком, репером Jay Z. 

 

Бейонсе
Бейонсе і Jay Z. Фото: instagram.com/beyonce

Нагадаємо, Бейонсе завершила своє грандіозне турне. 

Також ми писали, що Бейонсе показала, як відгуляла свій 42-й день народження. 

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