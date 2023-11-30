Бейонсе с новой прической закрыла рот хейтерам, которые обвинили ее в расизме
Бейонсе опубликовала фото, на котором она платиновая блондинка. Это восприняли как ответ не недавний хейт в сторону ее образа на допремьерном показе своего фильма.
Фото опубликовала в Instagram.
Ответ хейтерам
Накануне поп-дива Бейонсе посетила допремьерный показ своего концертного фильма Renaissance и появилась на нем в шикарном серебристом платье от Versace, с длинными волосами цвета платиновый блонд и необычно светлой кожей.
Именно из-за изменения цвета волос и кожи звезда нарвалась на хейт. На нее набросились из-за того, что она не уважает то, кем она есть, и хочет быть "белой" женщиной.
В защиту Бейонсе встала ее мама, которая оставила гневный комментарий в ответ на мнение одного из хейтеров.
"Она снимает фильм под названием Renaissance, где вся тема — серебро: серебряные волосы, серебряный ковер, серебряное платье, а вы, идиоты, решили, что она отбеливает кожу? Мне надоело, что люди нападают на нее", — сказала мать певицы 68-летняя Тина Ноулз.
Однако отреагировала на хейт и сама Бейонсе. Она не стала ничего доказывать, а просто опубликовала еще больше фото с новой платиновой прической, которая так разозлила хейтеров. Однако на фотографиях она уже с привычным цветом кожи.
Также на некоторых из фото звезда позирует со своим мужем, рэпером Jay Z.
Напомним, Бейонсе завершила свое грандиозное турне.
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