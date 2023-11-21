Без пресу та силікону — Аліна Гросу приголомшила відвертою фотосесією у спідньому
Співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників відвертими фото. Зірка влаштувала, як вона заявила, майже передноворічну фотосесією.
Знімки знаменитість запостила у соцмережах.
Аліна Гросу похизувалась розкішними формами
На світлинах Гросу позує у шубі та спідньому. Доповнила образ пишною зачіскою та макіяжем.
"Майже передноворічний фотосет, бо я в шубі. До речі, давно не бачила коментів "навіщо роздягалась" "окрім тіла нема що показувати?" але ризикну", — прокоментовала фото Аліна Гросу.
Дехто з прихильників спробував зауважити, що артистка має штучні принади. На що Аліна одразу відреагувала:
"Присягаюсь чим хочете, ніколи. Немає у мене супер-пресу чи силіконових грудей, сідниць. Ребра також цілі. Що там ще можна було б зробити?", — іронічно відповіла артистка.
Інші фоловери засипали зірку компліментами порівнявши її із Мерилін Монро.
Нагадаємо, Аліна Гросу показала романтичне відео, зняте її хлопцем.
Раніше Аліна Гросу в Лос-Анджелесі зняла кліп-підтримку самотніх.
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