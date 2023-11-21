Без пресу та силікону — Аліна Гросу приголомшила відвертою фотосесією у спідньому

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників відвертими фото. Зірка влаштувала, як вона заявила, майже передноворічну фотосесією.

Знімки знаменитість запостила у соцмережах.

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На світлинах Гросу позує у шубі та спідньому. Доповнила образ пишною зачіскою та макіяжем.

"Майже передноворічний фотосет, бо я в шубі. До речі, давно не бачила коментів "навіщо роздягалась" "окрім тіла нема що показувати?" але ризикну", — прокоментовала фото Аліна Гросу.

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Дехто з прихильників спробував зауважити, що артистка має штучні принади. На що Аліна одразу відреагувала:

"Присягаюсь чим хочете, ніколи. Немає у мене супер-пресу чи силіконових грудей, сідниць. Ребра також цілі. Що там ще можна було б зробити?", — іронічно відповіла артистка.

Інші фоловери засипали зірку компліментами порівнявши її із Мерилін Монро.

Нагадаємо, Аліна Гросу показала романтичне відео, зняте її хлопцем.

Раніше Аліна Гросу в Лос-Анджелесі зняла кліп-підтримку самотніх.