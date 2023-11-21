Без пресса и силикона — Алина Гросу ошеломила откровенной фотосессией в нижнем

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу порадовала поклонников откровенными фото. Звезда устроила, как она заявила, почти предновогоднюю фотосессию.

Снимки знаменитость запостила в соцсетях.

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На фотографиях Гросу позирует в шубе и нижнем белье. Дополнила образ пышной прической и макияжем.

"Почти предновогодний фотосет, потому что я в шубе. Кстати, давно не видела комментов "зачем раздевалась" "кроме тела нечего показывать?" но рискну", — прокомментировала фото Алина Гросу.

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Некоторые поклонники попытались отметить, что артистка имеет искусственные формы. На что Алина сразу отреагировала:

"Клянусь чем хотите, никогда. Нет у меня супер-пресса или силиконовой груди, ягодиц. Ребра тоже целые. Что там еще можно было бы сделать?", — иронически ответила артистка.

Другие фоловеры засыпали звезду комплиментами, сравнив ее с Мэрилин Монро.

Напомним, Алина Гросу показала романтическое видео, снятое ее парнем.

Ранее Алина Гросу в Лос-Анджелесе сняла клип-поддержку одиноких.