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Без смайликів та капслоку — Фреймут поділилася оригінальними правилами етикету

17 квітня 2024 08:52
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Без смайликів та капслоку — Фреймут поділилася оригінальними правилами етикету
Ведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Телеведуча та письменниця Ольга Фреймут часто ділиться з прихильниками порадами з етикету. Цього разу мова зайшла за листування.

Відповідний допис Ольга зробила у своїх соціальних мережах.

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За словами ведучої, ми багато спілкуємося в телефоні. Вибиратися на зустрічі чи писати лист від руки — вимираючі види комунікації. Зараз знаменитість дописує книгу "Олі Фреймут так не роблять", сучасний етикет, тож показала деякі нотатки.

 

Ведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/
Ведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

— Читайте текст перед тим, як відправити. Слово "пісня", якщо не перевірити, може надіслатися без букви "н".

— Емоджі — весело, але не завжди. Переконайтеся, що ви знаєте співрозмовника достатньо добре, перш ніж надсилати йому сердечка та смайлики в окулярах. Людина може подумати, що ви не сприймаєте її серйозно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FreimutOlia (@freimutolia)

— Виділяти слова великими літерами — це як кричати в реальному житті. Для емоційних акцентів існують розділові знаки.

— Що робити, якщо вас долучили до What's up групи, в якій ви нудитеся? Йти без попередження — недобре, хіба якщо це група якихось неврівноважених осіб. Перш ніж покинути чат, попередьте без зайвих виправдовувань. Наприклад так: "З вами було дуже цікаво. Найближчим часом не зможу бути таким активним". І видаляйтеся. Або: "Дякую всім за продуктивне спілкування. До побачення, пишіть, якщо виникнуть запитання." І йдіть.

Нагадаємо, донька Фреймут відірвалась на американській вечірці. А раніше дочка Фреймут розповіла, в якій країні планує жити.

письменники
Ольга Фреймут
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