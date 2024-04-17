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Без смайликов и капслока — Фреймут поделилась оригинальными правилами этикета

17 апреля 2024 08:52
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Без смайликов и капслока Фреймут поделилась оригинальными правилами этикета.
Ведущая Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Телеведущая и писательница Ольга Фреймут часто делится с поклонниками советами по этикету. На этот раз речь зашла о переписке.

Соответствующий пост Ольга сделала в своих социальных сетях.

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По словам ведущей, мы много общаемся в телефоне. Выбираться на встречи или писать письмо от руки — вымирающие виды коммуникации. Сейчас знаменитость дописывает книгу "Оли Фреймут так не делают", современный этикет, и показала некоторые заметки.

 

Ведущая Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/
Ведущая Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

— Читайте текст перед отправкой. Слово "песня", если не проверить, может отправиться без буквы "н".

– Эмоджи — весело, но не всегда. Убедитесь, что вы знаете собеседника достаточно хорошо, прежде чем посылать ему сердечки и смайлики в очках. Человек может подумать, что вы не воспринимаете его серьезно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by FreimutOlia (@freimutolia)

— Выделять слова заглавными буквами — это как кричать в реальной жизни. Для эмоциональных акцентов существуют знаки препинания.

— Что делать, если вас присоединили к What's up группе, в которой вы скучаете? Уходить без предупреждения — нехорошо, если это группа каких-то неуравновешенных лиц. Прежде чем покинуть чат, предупредите без лишних оправданий. Например, так: "С вами было очень интересно. В ближайшее время не смогу быть таким активным". И удаляйтесь. Или: "Спасибо всем за продуктивное общение. До свидания, пишите, если возникнут вопросы." И уходите.

Напомним, дочь Фреймут оторвалась на американской вечеринке. А раньше дочь Фреймут рассказала, в какой стране планирует жить.

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