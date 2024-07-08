Ракетна атака на лікарню Охматдит — реакція українських зірок

Російська ракета атакувала дитячу лікарню "Охматдит". Фото: Андрій Єрмак

Вранці, 8 липня, росіяни атакували ракетами дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Нині відомо про велику кількість постраждалих. Поки рятувальники розбирають завали, онкохворі діти вимушені приймати лікування просто неба. Українські артисти болісно відреагували на чергові звірства окупантів.

Маша Єфросиніна

"Жінка. Дитина. Кров. Так сьогодні почався новий день в Україні. Біль настільки величезний, що його неможливо вкласти в слова. А як вмістити біль і страх за свою дитину матері, яка прокинулася цього ранку в київському "Охматдиті?" — написала відома телеведуча.

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Публікація Маші Єфросиніної. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Ольга Сумська

"Господи! Страшний ранок! Десятки ракет по містах у годину-пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни! На цю мить відомо про семеро загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям", — повідомила легенда українського кіно.

Публікація Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/

Даша Астаф'єва

Публікація Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Олександр "Терен" Будько

"Не повинна звучати їхня мова, не повинні бути запрошеними хоч кудись, росія не повинна існувати", — відреагував на звірства окупантів новий "Холостяк",

Публікація Олександра Терена. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Надя Дорофєєва

Співачка ховалася від гучних вибухів у Києві в під'їзді будинку.

Публікація Наді Дорофєєвої. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Публікація Наді Дорофєєвої. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Андрій Хливнюк

Музикант поділився болючими кадрами пораненої дитини у лікарні "Охматдит" та пообіцяв помститися вбивцям. Лідер "Бумбокс" нині знищує окупантів у ролі оператора БпЛА.

Публікація Андрія Хливнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.