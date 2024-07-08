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Боль, которую нельзя вложить в слова — украинские звезды отреагировали на обстрел больницы Охматдет

8 июля 2024 15:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ракетная атака на больницу Охматдет — реакция украинских звезд
Российская ракета атаковала детскую больницу "Охматдет". Фото: Андрей Ермак
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Утром, 8 июля, россияне атаковали ракетами детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В настоящее время известно о большом количестве пострадавших. Пока спасатели разбирают завалы, онкобольные дети вынуждены принимать лечение под открытым небом. Украинские артисты болезненно отреагировали на очередные зверства оккупантов.

Маша Ефросинина

"Женщина. Ребенок. Кровь. Так сегодня начался новый день в Украине. Боль настолько огромна, что ее невозможно вложить в слова. А как вместить боль и страх за своего ребенка матери, проснувшейся этим утром в киевском "Охматдете?" — написала известная телеведущая.

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Публикация Маши Ефросининой. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Ольга Сумская

"Господи! Страшное утро! Десятки ракет по городам в час-пик. Удар по крупнейшей детской больнице страны! На этот момент известно о семи погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву. Наши службы на местах делают все, чтобы спасти из-под завалов и оказать помощь людям",— сообщила легенда украинского кино.

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Публикация Ольги Сумской. Фото: instagram.com/olgasumska/

Даша Астафьева

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Публикация Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Александр "Терен" Будько

"Не должен звучать их язык, не должны быть приглашены хоть куда-то, россия не должна существовать", — отреагировал на зверства оккупантов новый "Холостяк",

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Публикация Александра Терена. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Надя Дорофеева

Певица пряталась от громких взрывов в Киеве в подъезде дома.

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Публикация Нади Дорофеевой. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
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Публикация Нади Дорофеевой. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Андрей Хливнюк

Музыкант поделился болезненными кадрами раненого ребенка в больнице "Охматдет" и пообещал отомстить убийцам. Лидер "Бумбокс" ныне уничтожает оккупантов в роли оператора БпЛА.

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Публикация Андрея Хлывнюка. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.

Киев дети Ольга Сумская взрыв Маша Ефросинина Андрей Хлывнюк украинские звезды Охматдет атака жертвы ракетный удар Александр "Терен" Будько больница

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