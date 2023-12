Біллі Айліш прокоментувала свій "камінг-аут"

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

Співачка Біллі Айліш сказала, що вона думала, що її квір-ідентичність була "очевидною". 20-річна виконавиця нещодавно розповіла про свій потяг до жінок.

Про це пише Daily Mail.

Біллі Айліш прокоментувала чутки про свою орієнтацію

У своїх соціальних мережах зірка опублікувала світлину з вбиральні. Коментар теж вразив відвертістю.

"Дякую Variety за нагороду та те, що викрили мене на червоній доріжці об 11 ранку, замість того, щоб поговорити про те, що має значення. Мені подобаються хлопці та дівчата, тому дайте мені спокій з цим, кого це хвилює. Слухайте What Was I Made For?", — коментує співачка, натякаючи на сингл, за який вона отримала нагороду Variety Hitmakers.

Під час свого інтерв'ю з Variety Айліш розповіла про те, чому вона не могла спілкуватися з іншими жінками.

"Я ніколи не відчувала, що можу добре спілкуватися з дівчатами. Я їх дуже люблю. Я люблю їх як людей. Мене вони приваблюють як люди. Мене вони справді приваблюють", — сказала вона.

Співачка висловила: "Я маю глибокі зв’язки з жінками в моєму житті, друзями, сім’єю. Мене фізично приваблюють вони", — поділилася Біллі.

Однак вона додала: "Мене також лякають вони, їхня краса та їхня присутність".

Раніше Айліш мала стосунки з Брендоном Адамсом, який виступає під ім’ям 7:AMP. Стосунки пари були висвітлені в документальному фільмі "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий", який вийшов на Apple TV+ у лютому 2021 року.

"Я не хотіла того ж, що хотів він, і я не думаю, що це справедливо для нього", — говорить артистка.

Айліш мала стосунки з Джессі Резерфордом. Пара, яка мала 11-річну різницю у віці, почала зустрічатися в жовтні минулого року, а в травні розбіглася.

