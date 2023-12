Біллі Айліш прокоментувала свій "камінг-аут"

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

Певица Билли Айлиш сказала, что она думала, что ее квир-идентичность была "очевидной". 20-летняя исполнительница недавно рассказала о своем влечении к женщинам.

Об этом пишет Daily Mail .

"Благодарю Variety за награду и то, что разоблачили меня на красной дорожке в 11 утра, вместо того, чтобы поговорить о том, что имеет значение. Мне нравятся парни, поэтому оставьте меня в покое с этим, кого это волнует. Слушайте What Was I Made For?", — комментирует певица, намекая на сингл, за который она получила награду Variety Hitmakers.

Во время интервью с Variety Айлиш рассказала о том, почему она не могла общаться с другими женщинами.

"Я никогда не чувствовала, что могу хорошо общаться с девушками. Я их очень люблю. Меня они привлекают как люди", — сказала она.

Певица уточнила: "У меня глубокие связи с женщинами в моей жизни, друзьями, семьей. Меня физически привлекают они", — поделилась Билли.

Однако она добавила: "Меня пугают они, их красота и их присутствие".

В прошлом Айлиш имела отношения с Брэндоном Адамсом, выступающим под именем 7:AMP. Отношения пары были показаны в документальном фильме "Билли Айлиш: Мир немного размыт", вышедшем на Apple TV+ в феврале 2021 года.

"Я не хотела того же, что хотел он, и я не думаю, что это справедливо для него", — говорит артистка.

Айлиш была в отношениях с Джесси Резерфордом. Пара, которая имела 11-летнюю разницу в возрасте, начала встречаться в октябре прошлого года, а в мае разбежалась.

